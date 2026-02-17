Stortalangen förlänger: ”En av de bättre i historien”

”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

18-årige Mikkel Eriksen har ännu inte hunnit upp i 100 minuter i SHL. Ändå belönas norske stortalangen nu med ett kontrakt i Färjestad.

– Den säsongen han har gjort i U20 är en av de bättre i historien i den här klubben, säger Rickard Wallin på lagets sajt.

18-årige Mikkel Eriksen skriver på ett avtal till 2028 med Färjestad. Foto: Bildbyrån (montage).

Vanligtvis behöver löften på väg upp i SHL vänta till 100 spelade minuter innan de erbjuds ett rookiekontrakt. Mikkel Eriksen får dock redan nu skriva på till 2028 med Färjestad.

Efter en succéhöst med spel i A-laget, nästan två poäng per match i U20, samt debut i norska herrlandslaget, belönas stortalangen.

– Vi är jätteglada att Mikkel har förlängt sitt avtal. Han är ganska nära ett rookieavtal med drygt 70 spelade minuter, men både han och vi vill med det här signalera att vi ska fortsätta jobba tillsammans på ett sätt eller annat. Vad nästa steg är är mycket upp till hans utveckling och den ska vi se till att den fortsätter i rätt ända. Men det är ett åtagande från båda sidor att vi gillar varandra och vill fortsätta jobba ihop. Så därför känns det jättebra att, i lugn och ro, mer börja kunna planera framtiden för honom och ge det lite lugn och ro på det sättet, säger sportchefen Rickard Wallin på lagets sajt.

Wallin: ”En av de bättre i historien”

Lösningen för Mikkel Eriksen blir just nu ett ”bryggkontrakt”, samtidigt som det ryktats om att 18-åringen var på väg till Mora, på lån, innan deadline (15 februari).

– Vi tror och hoppas att Mikkel kommer att vara en del av vårt a-lag i framtiden. Han är ju väldigt nära redan nu, men vi får vi se om det behövs en sväng till Hockeyallsvenskan eller om han helt enkelt bara fortsätter utvecklas i den här takten och slåss om en plats på det sättet. Men jag tycker att den säsongen han har gjort i U20 är en av de bättre i historien i den här klubben. Sådana spelare vill vi vara rädda om och är glada att de har utvecklats hos oss. Det känns positivt och kul, säger Wallin.

Eriksen kom till Sverige och Örebro 2023, men flyttade vidare till Färjestad inför 2024/25. Han är även vald i NHL-draften av New York Rangers. Detta under den gångna sommaren.

Source: Mikkel Eriksen @ Elite Prospects