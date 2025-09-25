Luleås Eetu Koivistoinen visade sin frustration under torsdagen.

Mot slutet av 2–4-förlusten mot Djurgården tog centern matchstraff efter en armbåge.

Eetu Koivistoinen med en armbåge på Jesse Ylönen. Foto: Bildbyrån och TV4 (skärmdump).

Djurgården reste sig efter 2–11-förlusten mot Frölunda genom att besegra Luleå med 4–2-under torsdagen. Plötsligt var det istället motståndet i Norrbotten som visade sin frustration genom att dela ut smällar, och till slut gick det även för långt.



En av målskyttarna i matchen, Jesse Ylönen, fick nämligen ta emot en armbåge mot ansiktet mot slutet av den tredje perioden.



Eetu Koivistoinen hade tagit sig in framför Djurgårdsspelaren i kamp om en lös puck, och när den gled ifrån de båda delade han ut smällen. Det hela granskades för ett större straff av domarna, och till slut kom beskedet att Koivistoinen spelat klart.



Joe Snively utökade till 4–1 för Djurgården, men inte förrän efter att det fem minuter långa PP-spelet tagit slut. Därefter kom en sista forcering av Luleå med reducering av Filip Eriksson, men Magnus Hellberg i DIF-målet släppte inget mer än så. Segern var säkrad för Stockholmslaget.



Läs mer om Viggo Björcks mål i matchen HÄR.



Luleå – Djurgården: 2–4 (1–1, 0–0, 1–3)

Luleå: Mathias Bromé, Filip Eriksson.

Djurgården: Viggo Björck, Jesse Ylönen, David Blomgren, Joe Snively.