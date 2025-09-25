Här gör Viggo Björck sitt första mål i SHL

Han har fått en stor roll i Djurgården under säsongsinledningen.

Idag, i 4–2-seger mot Luleå presenterade sig Viggo Björck med sitt första mål i SHL.

Viggo Björck jublar efter första SHL-målet. Foto: Bildbyrån och TV4 (skärmdump).

Efter 2–11 mot Frölunda var 0–1 i fjärde minuten, samt time out i sjunde, inte den start Djurgården ville ha under torsdagen.



Då klev Viggo Björck fram för Stockholmslaget.



Efter framspelning (blockerat skott) från Mathias Emilio Petterssen slet sig den 17-årige stortalangen fri från egen blålinje, och skrinnade hela vägen fram till Luleås Matteus Ward. Väl där gjorde det väntade toppvalet i NHL-draften 2026 inget misstag och skickade in sitt första mål i SHL.



– Född 2008, det är så imponerande att se. Han är så stark trots att han är så ung, säger TV4:s Petter Rönnqvist i studion.

Björck: ”Skönt att kunna bygga på det”

Viggo Björck gjorde sitt första seniormål när han debuterade i Hockeyallsvenskan i fjol, men har nu kommit upp i två poäng (1+1) på fyra matcher och en period.



– Superkul. Jag tycker att vi startar för dåligt, fram till time outen, sen är det skönt att kunna få ett mål och bygga på det, säger Björck själv till TV4 i paus och fortsätter om målet.

– Bra block av Emilio. Jag får den förbi första backen och sen är det race om det, först till mål. Sen lyfter jag upp den bara.



Viggo Björck fortsätter sedan om förtroendet i seriestarten.



– Lärorikt. Det är ganska nytt, mycket mer strukturerat spel och högre fart, men det är kul.



1–1 stod sig sedan in i den första pausen i Norrbotten, och därifrån kunde DIF studsa tillbaka från Frölunda-debaclet genom att säkra en 4–2-vinst.



Oliver Kylington är SHL:s yngsta målskytt någonsin med16 år och 132 dagar.

Source: Viggo Björck @ Elite Prospects