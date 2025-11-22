Klev av efter udda bilderna: ”Tog sig sakta till båset”

”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Växjös Sebastian Strandberg kunde inte fullfölja lördagens möte med Örebro. 33-åringen klev av efter vad som såg ut att vara en sträckning i tredje perioden.

– Här är Strandberg som ser ut att sträcka sig, säger TV4:s kommentator Stefan Klemetz i sändningen.

Sebastian Strandberg kliver av mot Örebro. Foto: Bildbyrån/Johan Bernström och TV4 (skärmdump).

Det var med 1–2 på tavlan och drygt 15 minuter kvar att spela som Sebastian Strandberg tvingades kliva av under lördagen.

Växjö-centern hade tidigare jobbat hemåt för sitt lag när han plötsligt grinade illa och föll ner på knä. När bilderna senare rullades i TV4, i samband med att han syntes lämna för omklädningsrummet var teorin från kommentator Stefan Klemetz att det handlade om en sträckning.

– Han tog sig sakta till båset och har suttit där en stund, men har nu gått ut, säger Klemetz i sändningen.

Senare stod det klart att Strandberg inte skulle spela något mer under kvällen.

Melvin Fernström utökade till 3–1 för Örebro kort därefter, men både 2–3 och 3–3 kom för Växjö när slutet av matchen kom närmare och närmare. Joel Persson och Karl Henriksson var målskyttarna som fyllde på efter Dennis Rasmussens 1–0 i den andra perioden.