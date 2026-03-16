KLART: Målvaktens nya kontrakt i Malmö

Mot slutet av februari kom uppgifter om ett långtids-kontrakt i Malmö. Nu står det klart att Oskar Blomgren förlängt med SHL-klubben.

– Det ska bli kul att se hans fortsatta utveckling, säger sportchef Oscar Alsenfelt.

Oskar Blomgren har skrivit på ett nytt kontrakt i Malmö.

Via HC Dalen, Almtuna och Nybro har Oskar Blomgren etablerat sig som en SHL-målvakt. Nu ger Malmö bevis för att de ser 21-åringen som en viktig kugge inför framtiden.

Långstidskontraktet Expressen rapporterade om i februari, presenteras under måndagen.

– För oss var det självklart att hitta en längre lösning med ”Blomman”. Han är en målvakt som gått genom vår organisation och ständigt tagit kliv. Han är en fantastisk människa att jobba med och väldigt ambitiös. Han har redan visat att han hanterar SHL bra, och det ska bli kul att se hans fortsatta utveckling, säger sportchef Oscar Alsenfelt i uttalandet.

Blomgrens tidigare avtal sträckte till till 2027. Nu är han säkrad till och med 2028/29.

Konkurrerade ut Marmenlind: ”Ett enkelt beslut”

Den unge burväktaren kastade in i SM-slutspelet redan i fjol, och har i år konkurrerat ut Daniel Marmenlind, för att dela på uppdraget med Marek Langhamer.

– Det känns underbart att få fortsatt förtroende här i Malmö. Jag trivs jättebra här och det var ett enkelt beslut att skriva på. Nu ser jag fram emot slutspelet och att se hur långt vi kan gå. Sen vill jag utvecklas tillsammans med laget och fortsätta bygga på det vi har, säger Oskar Blomgren själv.

För Malmö och Blomgren väntar nu Djurgården i en åttondelsfinal av SM-slutspelet.

