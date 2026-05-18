Efter en säsong i Rögle står det klart att Karson Kuhlman stannar i klubben.

Nu är man enig om en förlängning.

– Vi är glada att få hälsa honom välkommen tillbaka 26/27, säger klubbens sportchef Hampus Sjöström till klubbens sajt.

Karson Kuhlman förlänger med Rögle

Karson Kuhlman anslöt till Rögle inför fjolårets säsong där parterna skrev ett ettårskontrakt. Nu har ett år passerat och parterna är överens, det blir en fortsättning för forwarden i klubben.

– Har fått en säsong i SHL under bältet och vuxit under säsongen. Pålitlig i alla delar av spelet och vi ser en potential att ytterligare lyfta sitt offensiva spel för att bli en ännu större faktor för oss. Grym lagkamrat och vi är glada att få hälsa honom välkommen tillbaka 26/2, säger klubbens sportchef Hampus Sjöström till lagsidan.

Under säsongen 2025/2026 gjorde 30-åringen 25 poäng (13+12) på 52 grundseriematcher och fortsatte även att producera under slutspelet, där blev det 7 poäng (3+4) på 17 matcher.

Förlängningen är ett ettårskontrakt och sträcker sig därmed över den kommande säsongen.

