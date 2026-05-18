Hallam om Leo Carlsson – bekräftar dialog

Leo Carlsson är drömförstärkningen för Tre Kronor i hockey-VM. Men det ska mycket till för att stjärnan, med utgående kontrakt, ska komma till Schweiz.

Leo Carlsson ser inte ut att spela hockey-VM i år.

Foto: Corinne Votaw-Imagn Images.

Sverige har inlett VM i Schweiz med en seger och en förlust. Samtidigt håller ledningen dörrarna öppna för NHL-förstärkningar. Där inte minst Leo Carlsson har blivit tillgänglig sedan hans Anaheim åkte ur Stanley Cup-slutspelet. Men samtidigt finns det omständigheter som försvårar ett VM-deltagande.

Inte minst med tanke på att stjärnan blir restricted free agent i sommar. Det innebär att han i praktiken är kontraktslös just nu, och det blir därmed svårt att lösa en försäkring från svenska förbundets håll. Det ”normala” är att spelare på utgående kontrakt inte spelar VM. Därför får hans medverkande ses som ett långskott.

Men samtidigt drömmer den svenska lagledningen om att få hem en av våra största stjärnor.

— Han har ju precis åkt ut, så där söker vi lite information och har lite kommunikation just nu, säger Sam Hallam till SVT.

Det svenska laget har annars präglats av många ”nej tack” från NHL-spelarna. Det är ett ungt lag med hela elva debutanter. Sam Hallam bekräftar också för kanalen att Adrian Kempe och William Nylander inte kommer att spela VM.

