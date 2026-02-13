”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Forwarden Kieffer Bellows har varit formstark i flera månader.

Nu står det klart att han förlänger med Brynäs.

– Jag är väldigt exalterad över att få fortsätta den här resan med Brynäs, säger Bellows till lagets hemsida.

Kieffer Bellows förlänger med Brynäs

Foto: Aron Broman / Bildbyrån

Kieffer Bellows och Brynäs är överens. 27-åringen väljer att förlänga med klubben, något han ser fram emot.

– Jag är väldigt exalterad över att få fortsätta den här resan med Brynäs. Jag skulle vilja tacka min familj för all hjälp och stöttning. Självklart så vill jag även tacka mina lagkamrater, tränare och organisationen. Supportrarnas stöd under säsongen har varit fantastiskt och det betyder otroligt mycket. Målet för mig är att vinna SM-guld, säger Kieffer Bellows på Byrynäs hemsida.

27-åringen anslöt till Brynäs inför säsongen 2025/2026, han har gjort 22 poäng (11+11) på 43 omgångar i SHL.

”Hjälper andra att bli bättre”

– Kieffer har verkligen växt hela tiden under säsongen. Han har lagt ned ett hårt arbete och visat tålamod vilket vi nu ser resultatet av. Hans egenskaper och kvalitéer är något som tilltalar oss och vi är övertygade om att han kommer fortsätta utvecklas. Kieffer är dessutom en person som hjälper andra att bli bättre vilket är en viktig del av föreningens identitet. Vi ser fram emot att följa Kieffers fortsatta resa i Brynäströjan, säger föreningens sportchef Johan Alcén.



Kontraktet sträcker sig över säsongen 2026/2027.

Source: Kieffer Bellows @ Elite Prospects