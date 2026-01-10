”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Bobby Trivigno har varit öppen om att han vill stanna i Brynäs. Nu har forwarden skrivit på ett nytt treårskontrakt med klubben.

— Bobby har verkligen satt avtryck och vuxit fram till en nyckelspelare i laget, säger sportchef Johan Alcén i ett pressmeddelande.

Bobby Trivigno jublar efter ishockeymatchen i SHL mellan Brynäs och Luleå den 3 januari 2026 i Gävle.

Foto: Tobias Sterner / Bildbyrån.

Det var inför den förra säsongen som Brynäs värvade in Bobby Trivigno. Amerikanen stod då för 17 mål och 31 poäng under sin första säsong i klubben. Dessutom blev han en stor favorit i Moniter ERP Arena med sitt uppoffrande spel och frenetiska skridskoåkning.

Trots att laget har gått tyngre i år har han varit en av spelarna att luta sig mot. Samtidigt har han varit tydlig med att drömmen är att stanna i Gävle. Och nu står det också klart att det blir en fortsättning.

Parterna har kommit överens om ett nytt treårskontrakt och under lördagen blev det även offentligt.

— Jag är väldigt exalterad och tacksam över att få skriva ett nytt kontrakt med Brynäs. Vi har diskuterat ett tag om en förlängning och för mig var detta det självklara valet. Hela föreningen och staden har varit väldigt välkomnade från dag ett och jag trivs otroligt bra här. Jag ser verkligen fram emot de tre kommande åren där jag vill hjälpa Brynäs till ett SM-guld, säger spelaren själv.

Den här säsongen har det blivit 17 poäng på 32 matcher för Bobby Trivigno.

Source: Bobby Trivigno @ Elite Prospects