Melvin Fernström får chansen i Hockeyallsvenskan och AIK. Forwarden blev årets rookie i SHL förra säsongen.

Melvin Fernström lånas ut till AIK. Foto: Bildbyrån.

Efter succé förra säsongen har det gått tyngre för Melvin Fernström den här säsongen. I Örebro har han gjort fyra poäng på 34 matcher och pendlat mellan att alltifrån vara petad till att spela i första kedjan. Nu står det också klart att det blir ett lån till andraligan. Det är AIK som plockar in forwarden.

Talangen spelade i klubben fram till U18-året. Då blev det en flytt till SDE och sedermera till Örebro. Men nu är han alltså tillbaka i ”Gnaget”.

— Roligt att en tidigare AIK-spelare kommer tillbaka. Det är en ung spelare, en ”sniper” och det är kul att han vill komma hit och fortsätta utvecklas i vår miljö, säger sportchef Lasse Johansson i ett pressmeddelande.

Melvin Fernström är spelklar för AIK redan till kvällens match mot Kalmar. Det väntar då ett fullsatt Hovet när AIK har en så kallad ”gratismatch”. Talangen gjorde 17 poäng på 48 matcher i SHL förra säsongen och har varit given i 06-landslaget fram till det här året. Nu väntar för första gången spel i Hockeyallsvenskan.

