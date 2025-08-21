Talangen debuterade i MoDo – sänkte Brynäs

Nicklas Bäckström-effekten är påtaglig i Brynäs under försäsongen.

Ändå slutade torsdagens möte med MoDo slutade 2–3 efter förlängning och straffar.

– Det är en kraftmätning av oss på något sätt, säger MoDos Linus Andersson i sändningen.

Elton Hermansson och Nicklas Bäckström. Foto: Bildbyrån (montage).

Brynäs ser ut att ha hittat helt rätt i powerplay inför SHL-säsongen 2025/26.



Precis som i första försäsongsmatchen (4–1 mot Timrå) tog det inte lång tid för Gävle-laget att näta i powerplay i torsdagens möte med MoDo. Nicklas Bäckström var självklart med i förarbetet och Johan Larsson blev siste spelare på pucken när han skickade in en retur bakom MoDos Adam Werner. Men det var bara början.



Även 2–0 kom i numerärt överläge, men den gången efter att Jakob Norén fått sätta sig i båset. Bäckström hittade Larsson och Larsson skickade vidare till Jakob Silfverberg. 2–0 var ett faktum i den andra perioden.



– Efter en ganska trög start tycker jag att vi jobbar oss in i matchen. Jag tror att bussresan satt i benen där, säger Nicklas Bäckström i sändningen via Expressen.

– Det är såklart en viktig spelform. Det gäller att ta vara på situationerna, och då är det bra att ha försäsongsmatcher för att träna och repetera, fortsätter han om powerplay.



MoDo gav dock inte upp.



0–2 från de två första perioderna blev både 1–2 och 2–2 via David Rundblad och Victor Berglund, och slutet av matchen bjöd på lite spänning. Övertiden följdes nämligen av en straffläggning där MoDo till slut drog det längsta strået efter lyckade försök från Kyle Topping och Linus Andersson.



– Alla matcher är viktiga, även fast det är tidigt på försäsongen så är det viktigt. Vi visar för oss själva också att vi är ett bra lag. Brynäs vann serien förra året och har väl inte tappat allt för mycket spelare så det är en kraftmätning av oss på något sätt, säger Andersson till Expressen efter matchen.

17-åringen fick debutera i MoDo

17 år, 17 på tröjan, tillbaka i Örnsköldsvik.



Torsdagsmötet med Brynäs innebar, utöver ovanstående, även en debut i MoDos A-lag för Elton Hermansson. Landslagstalangen, som nyligen kommit hem från Trencin med en silvermedalj i Hlinka Gretzky Cup, tog plats intill Måns Carlsson och Alex Swetlikoff i en tredjekedja och fick en hel del istid.



När Victor Berglund skickade in 2–2-målet för MoDo den tredje perioden var det exempelvis Hermansson som hade stått för förarbetet genom att ta in pucken i offensiv zon och droppa den bakom sig till en medspelare. Läget för Berglund kom efter att denna pass studsat fram till bladet.



– Jag tycker att Brynäs har tagit över mer och mer, speciellt i andra. I första perioden tycker jag att vi var lite mer på, lite jämnare steg. Sen tycker jag att vi ändå spelar ett relativt bra försvarsspel. Det är två powerplay-mål de gjort, så… vi ska försöka lyfta upp vårt egna spel och våga hålla och spela pucken lite grann. Det är det vi är bra på, säger MoDos David Runblad under sändningen.

MoDo – Brynäs: 3–2 straffar (0–1, 0–1, 2–0)

MoDo: David Rundblad, Victor Berglund.

Brynäs: Johan Larsson, Jakob Silfverberg.