KARLSSON: Sport och politik hör inte ihop? Säg det till Putin

Linus Weissbach flyttar till Ryssland. Foto: Bildbyrån.

"Sport och poltik hör inte ihop!"

"Alla hade tackat ja till ett sånt kontrakt. Han gör det för familjen!"

"Men alla svenskar i USA då?!"

"Skönt med någon som går sin egen väg och inte köper mainstream-medias propaganda"

Ja, ungefär så ser kommentarsfälten ut så fort vi skriver om hur en spelare, Linus Weissbach i det här fallet och Henrik Haukeland för någon vecka sedan, väljer spel i KHL.

Efter Rysslands olagliga invasion av Ukraina för drygt fyra år sedan har, tack och lov, svenskarna blivit färre och färre i den ryska hockeyligan. Förra säsongen spelade tre svenskar i ligan: Robin Press, Fredrik Claesson och Dmytro Timashov. Tre svenskar som brännmärkt sig själva från spel i svenska klubbar (men större delen av övriga hockeyeuropa har inga problem att värva spelare som spelat i Ryssland). Dessutom såg vi som sagt Henrik Haukeland gå från nationalhjälte till avskydd och avstängd från landslaget när han valde att skriva på för Traktor Tjeljabinsk och sen avböjde att prata om de politiska aspekterna.

Och visst - hade KHL varit en liga som var helt fristående från det ryska anfallskriget och den ryska krigs-staten hade det absolut gått att hävda att man "bara åker dit och spelar hockey". Jag som privatperson hade haft svårt (läs: omöjligt) att acceptera det rent moraliskt - men det hade rent journalistiskt varit svårare att värdera situationen.

Nu är det däremot väldigt enkelt.

Sport och poltik hör ihop - mer än någonsin

Argumentet "sport och politik hör inte ihop" har slängts ut genom alla år - och aldrig har väl det påstående varit mer fel än nu. Det är bara att ta fotboll-VM i Nordamerika som exempel. Donald Trump fick ett fredspris av FIFA, han valde att stå på scenen tillsammans med Chelsea när de vann klubblags-VM ifjol och han ska dela ut VM-pokalen tillsammans med FIFA-presidenten Gianno Infantino efter årets VM-final. Sport och politik hör ihop i allra högsta grad - även i demokratiska västländer. Och det är inte helt lätt att navigera sig i den djungeln och veta hur man ska förhålla sig till allt. Det är jag den första att erkänna och hålla med om.

De som tror att sport och politik inte hör ihop kan heller inte ha sett när Messi lyfte VM-pokalen 2022 och Emiren Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani ytterst ceremoniellt satte på honom någon sorts qatarisk dräkt som Messi tvingades bära när hans enorma karriär nådde sin höjdpunkt. Något som därför syns på alla bilder, rörliga som stillbilder, när Messi står med VM-pokalen i sin hand.

I slutändan var det för exakt det där ögonblicket Qatar köpte VM.

Foto: Bildbyrån

Men frågan är om kopplingen mellan sport och politik är tajtare någon annanstans än vad den är just när det gäller KHL och Vladimir Putin. Det är i mångt och mycket Putin och hans bundsförvanter och affärspartners som drivit ligan i alla år. Och det märks allra tydligast i SKA St. Petersburg - den klubb som Linus Weissbach nu valt att skriva på för. Där är det extremt enkelt att navigera sig och veta vad man ska tycka.

SKA St. Petersburg är i princip det statliga ryska energiföretaget Gazprom. Gazprom pumpar in pengar i SKA St. Petersburg (och innan kriget var man bland annat fotbollens Champions Leagues huvudsponsor). Gazprom stöttar också det ryska anfallskriget i Ukraina med alldeles otroliga summor pengar och är den klubb som står Putin allra närmast. För att uttrycka det med ännu tydligare ord: Gazprom ser till att Ryssland kan fortsätta kriga. Jag såg hur Rakapuckar.com's Henrik Leman skrev att Gazprom brukar benämnas som "Putins plånbok".

Tydligare än så kan det knappast bli.

Och ur den plånboken betalas nu även Linus Weissbachs lön.

Vi förstod det för sent

Tyck vad ni vill om att Linus Weissbach gör den här flytten - jag gissar att han själv inte direkt stöttar dödandet av oskyldiga ukrainare och han gör inget olagligt på något sätt - men läs åtminstone på vad det faktiskt är för klubb han valt att skriva på för. Och använd aldrig argumentet "sport och politik hör inte ihop", när det passar er. Sport och politik hör ihop otroligt mycket - det går liksom inte att komma ifrån - och det finns mängder av gråskalor. Mängder av problematiska länder som svenskar gått till i alla år, och som kanske kommit undan lite för lätt. KHL innan det ryska anfallskriget är ett bra exempel på det. De politiska banden var lika tajta då, Putins allt mer aggressiva utrikespolitik började vi märka av redan 2014, men då slog vi dövörat till och orkade inte riktigt ta in det problematiska på samma sätt. Tänk att de till och med hade vinter-OS med NHL-deltagande 2014 - och i samband med det annekterade Ryssland Krim. Men omvärlden - och kanske framför allt vi inom sportjournalistiken - förstod inte riktigt vad som hände. Det förstod vi först i samband med invasionen i februari 2022.

Och lyckligtvis började spelare och klubbar också förstå det problematiska med att åka till Ryssland och spela ishockey (eller andra sporter).

Linus Weissbach. Foto: Bildbyrån.

Tyvärr är det väl som Andreas Martinsen, Norges landslagskapten, klumpigt uttryckte det när Henrik Haukeland valde att flytta till Ryssland: "Det kommer storma i några dagar men sen kommer folk hitta annat att skriva om". Men ni som försvarar Linus Weissbach med orden att sport och politik inte hör ihop - ni bör börja att berätta det för Vladimir Putin.

Han, om någon, verkar ha missat den informationen.