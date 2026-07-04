Svenskens beslut: Väljer spel i KHL

Linus Weissbach väljer spel i Ryssland. Foto: Bildbyrån.

Ett fåtal svenska spelare har valt att spela i KHL även efter säsongen 21/22. Förra säsongen spelade Fredrik Claesson, Robin Press och Dmytro Timashov i den Rysslandsbaserade ligan.

Nu har en ny svensk valt att skriva på för ett ryskt lag. Det handlar om den tidigare Frölundaforwarden Linus Weissbach som valt att skriva på ett ettårskontrakt med storklubben SKA St. Petersburg. Det bekräftar klubben på sina officiella kanaler. Forwarden blir därmed den första svenske spelaren att gå direkt från SHL till KHL sedan säsongen 21/22.

Weissbach flyttade hem till Sverige efter många år i Nordamerika inför säsongen 24/25. Han gjorde då 12+20 på 47 matcher för Frölunda HC. Förra säsongen var betydligt tyngre för forwarden, som bara gjorde 5+12 på 33 matcher. Därefter valde Frölunda att inte erbjuda sin hemvändare något nytt kontrakt.

– Linus är en bra kille och hockeyspelare, men vi har valt att gå en annan väg, vi vill bygga vår offensiv annorlunda. Ett tufft beslut eftersom Linus är en egen kille, sade sportchefen Fredrik Sjöström i ett pressmeddelande .

Fakta: Rysslands invasion av Ukraina

Rysslands olagliga invasion av Ukraina började den 24 februari 2022, när ryska styrkor gick till anfall mot Ukraina från flera håll. Invasionen har lett till stora förstörelser, många döda och miljontals människor på flykt. Många länder har stöttat Ukraina med ekonomiskt och militärt bistånd, samtidigt som sanktioner har införts mot Ryssland.

Kriget pågår fortfarande och påverkar människor både i Ukraina och resten av världen.