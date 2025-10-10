JVM-aktuelle backen lånas ut: ”Kan ta ytterligare kliv”

Karl Annborn jagar en plats i JVM den här säsongen.

Nu lånas HV71-backen ut till hockeyallsvenska Västerås.

– Kalle är en smart och rörlig tvåvägsback som vi tror kan ta ytterligare kliv i sin utveckling hos oss, säger sportchefen Niklas Johansson.

Karl Annborn lånas ut från HV71 till Västerås.

Foto: Slavomir Kubes/CTK Photo/Alamy

Istiden i SHL har krympt för Karl Annborn i HV71 på slutet och i gårdagens match mot Luleå fanns den 18-årige backtalangen inte med i laget. Nu väljer HV71 att låna ut backlöftet till Västerås i Hockeyallsvenskan.



– Kalle är en smart och rörlig tvåvägsback som vi tror kan ta ytterligare kliv i sin utveckling hos oss. Tanken är att han ska spela med oss under resten av säsongen men han kommer att kunna gå fram och tillbaka vid behov, säger Västerås sportchef Niklas Johansson till klubbens hemsida

Spelade U18-VM som underårig

Annborn har varit ombytt i sju SHL-matcher och fått speltid i sex av dessa med HV71.



Den högerfattade backen spelade U18-VM som underårig 2024 och fanns också med i Småkronronas U18-VM-lag förra säsongen. Den här säsongen har Annborn spelat tre matcher med Juniorkronorna och är en av backarna som får anses vara med i diskussionen kring den svenska JVM-truppen.



Västerås, som haft en jobbig start på säsongen i Hockeyallsvenskan och ligger på nästjumboplatsen efter sju spelade matcher, har den senaste tiden förstärkt laget med Oscar Lawner, Emil Stadin och Veikko Loimaranta. Klubben har även forwarden Patrick Guay på provspel de kommande två veckorna.