2 933 dagar.

Så länge sedan var det HV71 vann borta mot Luleå senast.

Luleå vinner med 3-2 efter straffar och har nu 14 (!) raka vinster mot HV71 i Norrbotten.

HV71 förlorar igen mot Luleå i Norrbotten. Foto: Simon Eliasson/Bildbyrån

Två lag som har inlett SHL-säsongen svagt ställdes mot varandra i Norrbotten under torsdagskvällen. Det var med andra ord väldigt viktiga poäng som stod på spel.

”HV71 är helt utspelade”

Det var hemmalaget Luleå som fick en drömstart på matchen. Isac Hedqvist gjorde 1-0 i powerplay och Luleå bara öste på efter målet och sköljde över HV i anfall efter anfall. Av bara farten kom 2-0 genom Markus Nurmi och HV71 var rejält pressade efter att ha hamnat i en tuff situation.

– Är det timeout-läge för Anton Blomqvist? För han måste ju bryta det som pågår ute på isen. Hans HV71 är ju helt utspelade, säger TV4:s kommentator Johan Edlund i sändningen.

Comebackande Andreas Borgman var också kritisk mot lagets prestation i första perioden.

– Jag tycker egentligen att det ser ganska lamt ut. Passningsspelet såg inte så bra ut och vi hade knappt något spel i deras zon. I perioder spelar vi väldigt bra hockey men stundtals ger vi upp alldeles för mycket runt egen kasse och släpper in lite för enkla mål. Det är där som vi behöver bli starkare, säger Borgman till TV4.

Luleå tappade – men var nära att avgöra

Men i andra perioden hände något med bortalaget. HV71 kom ut klart piggast och fick även chansen tidigt efter en utvisning på Brian O’Neill. Det var Jonathan Ang som fixade utvisningen för HV och han såg även till att utnyttja läget genom att göra 2-1 i powerplay. Bara några minuter senare lyckades HV71 även kvittera sedan Nikola Pasic stått för en läcker assist till Martin Johnsen som bara kunde lägga in pucken i öppet mål för sitt första SHL-mål.

Luleå tog sedan över tillställningen helt i tredje perioden. I HV71 klev Isac Brännström av efter att ha fått en smäll och även Linus Lindström utgick efter en tackling mot huvudet av Luleås backtalang William Håkansson. Tacklingen videogranskades men domarna sänkte straffet från en femma till en tvåminutersutvisning för ”checking to the head”. Lindström återvände även till spel senare i matchen.

Luleå trodde sedan även att de hade en puck över mållinjen i matchens slutminuter men Frederik Dichow lyckades slänga ut benet och stoppa pucken på mållinjen. Domarna granskade situationen igen och kom fram till att hela pucken inte passerade mållinjen. Trots att Luleå vann skotten med 9-0 (!) i tredje perioden gick matchen till förlängning efter Dichows storspel för HV.

Luleå förlänger HV71:s mardrömssvit i Norrbotten

HV71 hade sedan en puck inne i mål och jublade för ett avgörande i slutet av övertidsspelet. Lukas Rousek lade in pucken men HV-backen Niklas Hansson knuffar in Luleås Pontus Andreasson i målvakten Matteus Ward i samband med målet. Domarna valde därför att döma bort målet och spelet fortgick. Luleå fick sedan spela powerplay med 19 sekunder kvar och tränaren Thomas Berglund valde att plocka ut målvakten för att spela fem-mot-tre. Dichow och HV höll dock tätt och straffar skulle krävas för att få fram en vinnare under kvällen.

I straffläggningen blev Markus Nurmi matchens enda målskytt för att ge Luleå en efterlängtad seger efter att endast ha vunnit en av de sju matcherna innan kvällens tillställning. HV71 får därmed med sig en poäng men har förlorat två raka matcher efter att ha vunnit två matcher i rad förra veckan.

Luleå har nu vunnit 14 raka matcher mot HV71 hemma i Delfinen och HV har inte vunnit i Norrbotten sedan 28 september 2017. Sedan HV71 gick upp till SHL igen 2022 har Luleå också vunnit tolv av 13 möten lagen emellan.

Luleå – HV71 3–2 SO (2-0,0-2,0-0,0-0,1-0)

Luleå: Markus Nurmi 2 (inklusive avgörande straff), Isac Hedqvist.

HV71: Jonathan Ang, Martin Johnsen.

De 15 senaste mötena mellan Luleå och HV71 i Norrbotten

28 september 2017: Luleå – HV71 0–3

2 september 2017: Luleå – HV71 3–2

13 november 2018: Luleå – HV71 3–2 SO

5 mars 2019: Luleå – HV71 3–2 OT

19 september 2019: Luleå – HV71 3–2 OT

18 januari 2020: Luleå – HV71 6–3

1 oktober 2020: Luleå – HV71 5–4

30 januari 2021: Luleå – HV71 4–3

17 september 2022: Luleå – HV71 3–0

7 februari 2023: Luleå – HV71 3–2 OT

28 september 2023: Luleå – HV71 5–2

13 januari 2024: Luleå – HV71 2–1

18 november 2024: Luleå – HV71 6–2

27 februari 2025: Luleå – HV71 4–2

9 oktober 2025: Luleå – HV71 3–2 SO