Nykomlingen lånar in HV71:s stortalang

Han har länge ansetts vara en av 07-kullens främsta backar. Nu får Karl Annborn chansen att spela två matcher med Troja/Ljungby under försäsongen.

– Väldigt inspirerande att vi har hittat en kortsiktig lösning med HV71, säger sportchef Tobias Johansson.

Karl Annborn under träningsmatchen i ishockey mellan Frölunda och HV71 den 12 augusti 2025 i Göteborg.

Foto: Michael Erichsen / Bildbyrån.

Troja/Ljungby har som bekant tagit steget tillbaka till Hockeyallsvenskan. Under försäsongen har de en del skadeproblem på backsidan, och nu kommer de också att testa ett spännande namn. I de kommande två matcherna mot Karlskoga och Vimmerby lånas Karl Annborn in.

18-åringen har länge legat långt fram i utvecklingen. Han var bland annat med och spelade U18-VM med 06-landslaget som underårig 2024. Förra säsongen blev det fem matcher i SHL och tanken är att han nu ska ta ett ännu större steg mot seniorhockeyn.

Där det nu alltså kommer en chans i Troja/Ljungby, där han väntas få en stor roll.

– Även om det är frustrerande att vi har tre backar på skadelistan så är det väldigt inspirerande att vi har hittat en kortsiktig lösning med HV71, där både vi och HV71 tycker att det är en win – win. Att Karl Annborn, som är en av deras A – lagsbackar, kommer till oss för två matcher understryker samarbetsviljan från HV71. Den solklara ambitionen är att vi skall bygga en självförsörjande spelarlogistik, med det sagt så är utlåning och inlåning en del av hur vi behöver jobba kortsiktigt för att säkerställa den individuella utvecklingen på spelare, säger Tobias Johansson i ett pressmeddelande.

Karl Annborn draftades av Seattle Kraken som spelare nummer 205 i sommarens NHL-draft. Han kommer nyligen från en samling med Juniorkronorna i Tjeckien.

