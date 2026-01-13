”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Kalle Kossila stannar i Örebro Hockey.

Klubben bekräftar att stjärnan skriver ett nytt avtal som sträcker sig till 2028.

– Vi är jätteglada över att kunna behålla Kalle, säger sportchefen Henrik Löwdahl.

Kalle Kossila blir Örebro trogen i ytterligare två säsonger. Foto: Kenta Jönsson/Bildbyrån

Efter att ha lämnat Växjö 2024 gick Kalle Kossila i stället till SHL-konkurrenten Örebro. Han blev direkt en nyckelspelare för närkingarna och klev in i en toppkedja med Patrik Karlkvist och Patrik Puistola. I fjol landade finländaren på 29 poäng efter 37 matcher och var lagets tredje bästa forward efter just Karlkvist och Puistola.

Den här säsongen har Kossila varit en central spelare för Örebro. Han har blivit assisterande kapten och stått för 23 poäng på 28 matcher där han har missat ett antal matcher på grund av skada.

Nu meddelar Örebro Hockey att Kalle Kossila blir kvar i klubben även framöver. På sin hemsida bekräftar Örebro att parterna har kommit överens om ett nytt tvåårskontrakt.

– Vi är jätteglada över att kunna behålla Kalle och sedan han anslöt till oss förra säsongen har han visat vilken skicklig spelare han är. Kalle är så klart en viktig kugge för oss i det offensiva spelet, samtidigt som han är väldigt användbar och gör ett stort jobb för oss i alla spelformer. Vi ser verkligen fram emot att fortsätta jobba med Kalle över de två kommande säsongerna, säger sportchefen Henrik Löwdahl.

Kalle Kossila har sammanlagt gjort 111 poäng på 133 matcher i SHL med Växjö och Örebro. 2023 vann han SM-guld med Växjö Lakers. Hans nya avtal med Örebro sträcker sig till 2028.

Source: Kalle Kossila @ Elite Prospects