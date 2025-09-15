Justin Kloos ansluter till HV71 i morgon.

Enligt Anton Blomqvist är planen att Kloos ska debutera direkt mot Växjö på kvällen.

– Han kommer att gå in och spela från start, säger Blomqvist till Jönköpings-Posten.

Justin Kloos anländer snart till HV71. Foto: Bildbyrån (Montage)

HV71 förlorade premiärmatchen mot Örebro med 4-3 hemma i lördags. Det är den sjunde SHL-premiären i rad som HV förlorar.

Nu satsar Jönköpingslaget på att studsa tillbaka direkt och de ser också ut att få förstärkning inför den andra matchen. Nyförvärvet Justin Kloos har inte kunnat resa till Sverige än på grund av skattemässiga skäl men från och med den 16 september, alltså i morgon, kan han ansluta till HV.

Kloos har spenderat de senaste dagarna i Danmark för att träna och komma i form men på tisdagen kommer han att göra laget sällskap i Husqvarna Garden.

– Tanken är att han är med och värmer här i morgon, säger HV-tränaren Anton Blomqvist till Jönköpings-Posten under måndagen.

Trots att Kloos inte har deltagit under försäsongen planerar HV71 för att amerikanen ska göra sin debut redan i morgondagens match mot Växjö.

– Han kommer att gå in och spela från start, men sedan får vi se hur mycket istid det blir, säger Blomqvist.

Anton Blomqvist om Justin Kloos: ”Har en bra dialog”

Justin Kloos har tillbringat de fyra senaste säsongerna i Leksand och varit en viktig spelare för dalalaget. I fjol stod han för 18 mål och 33 poäng på 52 matcher för att vinna både interna skytteligan och poängligan i Leksand.

Anton Blomqvist ser nu fram emot att få jobba med Kloos i HV71.

– Vi har haft en bra dialog och vi vet om att han kan ligan bra. Sedan är det lite nya grejer för honom i hur vi spelar, men han är smart, det märker man när man pratar med honom. Vi får ge honom lite tålamod och tid här i början, så kommer detta att bli bra.

31-åringen, som kan spela både center och forward, har producerat 106 poäng på 177 SHL-matcher.

Source: Justin Kloos @ Elite Prospects