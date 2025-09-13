HV71 förlorar SHL-premiären hemma mot Örebro med 4-3.

Det är den sjunde premiären i rad som HV förlorar i SHL.

– Det är klart att man är otroligt less, säger Andreas Borgman.

– Det är givetvis frustrerande att tappa som vi gör, säger Anton Blomqvist.

HV71 har det fortsatt tufft i SHL-premiärer. Foto: David Wreland/Bildbyrån

JÖNKÖPING (HOCKEYSVERIGE.SE)

16 september 2017.

Det är senast som HV71 vann en premiärmatch i SHL. Då besegrades Djurgården med 4-2.

Sedan dess har det nu gått åtta år – och HV71 har spelat sju SHL-premiärer i rad utan att vinna. I kvällens match mot Örebro blev det återigen nederlag, med 4-3 efter ett sent segermål av bortalaget.

– Det är klart att man är otroligt less på en förlust. Speciellt så här i första matchen när man tycker att man spelar så mycket bättre än det andra laget. Men jag tycker inte att det är något som vi borde oroa oss för. Det såg faktiskt väldigt bra ut stundtals där ute, eller nästan hela matchen, säger stjärnbacken Andreas Borgman till hockeysverige.se efter matchen.

Anton Blomqvist positiv trots förlusten

HV:s huvudtränare Anton Blomqvist ser dock mycket positivt med matchen trots att det blev förlust hemma mot Örebro.

– Jag gillar våra första 40 minuter där jag tycker att vi spelar bra men Örebro försvarar sig bra också. Vi har inte så mycket skott första perioden men jag tycker ändå inte att det är det här klassiska att vi har mycket zontid och är på utsidan. Utan jag tycker att vi försöker trä in puckar och ha ett attackspel. De försvarar sig ganska bra även om vi gör det jättebra spelmässigt, säger Blomqvist på presskonferensen efteråt och fortsätter:

– Sedan får vi inte riktigt grepp på tredje perioden. De börjar dra ut lite och gör oss långa och på så sätt sitter vi inte ihop på det sättet som vi vill. De tar över lite mer och mer och är skickliga i sitt powerplay, det får vi se idag. Det är surt när vi kvitterar och tar oss in i matchen igen på ett rättvist sätt och att vi inte kan vara lite mer lugnare och spela kyligare. Det är givetvis frustrerande. Men överlag är det ganska mycket bra saker från vår sida som vi kan ta med oss.

Det blev förlust i SHL-återkomsten för Andreas Borgman. Foto: David Wreland/Bildbyrån

Andreas Borgman: ”Vi borde ha haft den här matchen”

HV71 var det bättre laget i 40 minuter men i tredje perioden var det sedan Örebro som tog över matchen helt och kunde vinna.

Andreas, vad var det som hände i tredje perioden där ni tappade kontrollen ni hade?

– Det är väl lite att deras powerplay är bra och de har någon tekning som de mål på. Det är små grejer som studsar deras väg i stället. Jag tycker att vi borde ha haft den här matchen, säger Andreas Borgman.

Även om det blev förlust tycker Andreas Borgman att det finns mycket som HV kan ta med sig inför nästa match då de ställs mot Växjö i ett Smålandsderby.

– Vi kom ut bra och vi hade bra spel med pucken, allt från urspel till att ta in den i deras zon. Det rullade på bra där framme i deras zon och vi skapade mycket chanser. Överlag i 60 minuter finns det mycket positivt att ta med och fortsätta bygga på. Det är små grejer som vi får slipa på och bygga vidare på inför matchen mot Växjö på tisdag, säger Borgman.

