Justin Kloos bröt måltorkan för HV71 men var sedan nära att bli syndabock.

Det blev en nervös väntan i utvisningsbåset efter en onödig ”puck out” i slutminuterna av matchen mot Skellefteå.

– Det kan vara det sämsta jag gjort i min hockeykarriär. Jag var redo att spy i utvisningsbåset, säger Kloos till hockeysverige.se.

Efter 18 matchers måltorka fick Justin Kloos äntligen näta igen för HV71. Foto: Bildbyrån (Montage)

JÖNKÖPING (HOCKEYSVERIGE.SE)

25 september.

Det var senast som Justin Kloos gjorde mål för HV71 i SHL.

Efter att ha inlett med två mål på sina fyra första matcher i HV-tröjan har stjärnvärvningen sedan haft det mycket tufft med produktionen. Trots att han stundtals har presterat bra och haft flera bra chanser har pucken inte velat gå in för amerikanen.

Måltorkan varade i hela 18 matcher innan Kloos äntligen näta igen. Under torsdagens 4-3-seger mot Skellefteå fick Justin Kloos äntligen jubla igen efter att ha skjutit in 2-1-målet i matchen.

– Det kändes grymt. Varje gång man gör kan göra mål, speciellt efter en sådan svacka, känner man en stor glädje. Sedan är jag framför allt glad att vi kunde vinna och få med oss tre poäng också, säger Kloos efter matchen.

Justin Kloos om utvisningen: ”Vet inte vad som hände”

Men om det var stor glädje när målet kom var det annars en stor nervositet under matchens slutminuter. Med mindre än två minuter kvar fick Kloos pucken i egen zon, helt ohotad, och skulle bara lägga ut pucken. Han missar däremot helt och lyfter i stället ut pucken över plexiglaset och blir utvisad för ”puck out” vid ställningen 4-3. Skellefteå fick därmed spela sex-mot-fyra i sin kvitteringsjakt hela vägen till slutsignalen, men HV lyckades hålla tätt.

Hur nervös var du när du satt utvisad i slutet?

– Det där kan vara det sämsta jag gjort i min hockeykarriär sett till omständigheterna. Jag vet inte vad som hände. Jag var redo att spy i utvisningsbåset men vi lyckades vinna vilket är det viktigaste. Jag såg till att tacka alla killarna i laget för att de avslutade starkt och höll tätt efter att jag satte oss i en dålig sits, säger Justin Kloos.

Justin Kloos ville sjunka genom isen efter sin utvisning i slutminuterna. Foto: Carl Sandin/Bildbyrån

Långa måltorkan i HV71: ”Har varit tufft”

Inför säsongen kom Justin Kloos till HV71 som en toppspelare efter att ha smällt in 18 mål för Leksand i fjol. Men i HV har stjärnan haft det tufft med målskyttet. Nu öppnar han upp om den frustrerande tiden under måltorkan.

– Det har såklart varit tufft. Det suger och det finns ju liksom inte någon knapp att trycka på för att målen ska börja komma utan det handlar bara om att fortsätta tro på sig själv och jobba hårt.

Hur har du jobbat för att målskyttet ska lossna igen? Handlar det om att fortsätta på samma sätt eller har du ändrat någonting?

– Nej, jag har inte ändrat något. Om man fortsätter skapa chanser kommer det att lossna någon gång. Det är skönt att det gjorde det nu och förhoppningsvis kan jag fortsätta leverera framöver här, avslutar Justin Kloos.

