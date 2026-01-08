”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Färjestad tappade ledning till förlust borta mot Växjö.

Nu har laget fyra raka förluster i SHL och efteråt var Jörgen Jönsson rejält besviken.

– Det är superdåligt agerat av våra killar, säger Jönsson till TV4.

Jörgen Jönsson var rejält besviken efter Färjestads nya förlust. Foto: Bildbyrån

Färjestad har varit en av säsongens stora besvikelser i SHL den här säsongen. De lyfts fram som en potentiell guldkandidat inför säsongen men har inte alls motsvarat förväntningarna och är nu långt ifrån toppen. Inför kvällens bortamatch mot Växjö hade Färjestad tre raka förluster.

Det kom också att bli en fjärde förlust i rad för värmlänningarna.

Färjestad hade ledningen med både 2-1 och 3-2 under matchen men tappade till 3-3 efter en stark tredje perioden av Växjö. Därmed väntade förlängning. Där var Färjestad det drivande laget först. Men sedan vann Växjö en tekning i defensiv zon där de sedan vänder på spelet mot Färjestad som inte är samlat. Joel Persson kan därför driva in pucken och sedan spela över till Karl Henriksson som är helt fri vid bortre stolpen och slår in 4-3 för att avgöra matchen.

Efteråt var Jörgen Jönsson kritisk mot sitt lag.

– Det är superdåligt agerat av våra killar på isen. Jag tycker att det är svagt, säger FBK-tränaren till TV4.

Jörgen Jönsson: ”Vi fattar många dåliga beslut”

Färjestad har nu fyra raka förluster i SHL. I och med att Timrå också tog en stark trepoängare hemma mot Rögle tappar FBK nu också sin topp sex-plats. Färjestad ligger nu sjua i tabellen och är bara fyra poäng före Linköping som är utanför en slutspelsplats.

– Jag är trött på att förlora. Vi gör många bra saker ute på isen men jag tycker också att vi fattar många riktigt dåliga beslut. Då straffas man av bra lag. Det är försvarssituationer som vi har övat på hela säsongen men glömmer bort att göra fullt ut. Jag tycker inte att vi respekterar spelet eller varandra tillräckligt mycket, säger Jörgen Jönsson.

Färjestad får jaga revansch på lördag då de ställs mot Djurgården hemma i Karlstad.

Växjö – Färjestad 4–3 OT (1-1,1-2,1-0,1-0)

Växjö: Karl Henriksson 2, Eemeli Suomi, Manuel Ågren.

Färjestad: Per Åslund, Joakim Nygård, Luke Philp.

Source: SHL League Page @ Elite Prospects