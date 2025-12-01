”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Jonathan Pudas beskrevs som en filmare av TV4-experten Sanny Lindström.

Nu slår Skellefteå-stjärnan tillbaka.

– Det är rent skitsnack, jag tycker det är oskönt sagt, säger Pudas till Norran.

Jonathan Pudas slår tillbaka efter att ha blivit utpekad som filmare av Sanny Lindström. Foto: Bildbyrån

Det blev stora rubriker under kvartsfinal-serien mellan Skellefteå och Färjestad förra året när dåvarande FBK-tränaren Tomas Mitell antydde att Skellefteå slängde sig lätt för att få med sig utvisningar.

Hittills den här säsongen är Skellefteå AIK det laget som har fått med sig flest utvisningar. Deras 80 powerplay-tillfällen mest av alla 14 SHL-lag. Ämnet plockades upp i Expressens podcast Sanny & Svensson under måndagen. Där menade TV4-experten Sanny Lindström att Skellefteå kan få med sig fler utvisningar för att de lägger sig lätt. Där nämndes toppspelarna Pär Lindholm och Jonathan Pudas vid namn.

– Jag vill inte hänga ut Skellefteå som ett filmarlag, men det ligger i Jimmie Ericssons anda där uppe, att ”jag gör vad som helst för att vinna”. Då menar jag inte att de förstärker eller kastar sig i varje läge, men de gör vad som helst för att vinna. Det sade Jimmie Ericsson också, säger Lindström i Sanny & Svensson och fortsätter:

– Pudas och de här spelarna har ju formats från Jimmie Ericsson. Jag säger inte att Skellefteå är det lag som kastar sig mest och det som Tomas Mitell alltid körde när de möttes, det är inte det jag menar.

Jonathan Pudas slår tillbaka mot Sanny Lindström

Efter måndagens träning fick Pudas och Lindholm höra vad som sades i podcasten. Då slår Skellefteå-kaptenen Jonathan Pudas ifrån sig att han skulle överdriva situationer.

– Vad ska man säga – jag tycker det är oskönt sagt, det är lite nedvärderande för vår klubb, säger Pudas till Norran och fortsätter:

– Rent skitsnack. Vi har olika domare varenda match och det är som att bygga en höna av en fjäder.

Pär Lindholm håller inte med i expertens resonemang om varför Skellefteå har fått flest utvisningar med sig.

– Det är ju lätt att hitta sådana här grejer när vi får mycket PP. Vi rör på fötterna ofta, vi utmanar mycket, vi har mycket puck och spenderar mycket tid i anfallszon. Det är klart att vi får med oss utvisningar. Att vi skulle filma mer än någon annan, det tycker jag absolut inte. Det är lätt att hitta egna sanningar när statistiken är som den är, säger Lindholm.

