Han blir årets back i SHL – för tredje gången

– Det är stort, säger toppbacken till Norran.

Juryn i SHL Awards, bestående av ligans alla huvudtränare, lagkaptener, utvalda hockeyprofiler och journalister, har utsett Jonathan Pudas som årets SHL-back. Det blir tredje gången som toppbacken får ta emot utmärkelsen i sin karriär.

– Det är en otrolig konkurrens, det finns sjukt många bra backar i ligan. Jag håller det högt att få, det är stort, säger Pudas till Norran.

Tidigare under veckan släpptes de nominerade till priset som årets back, de andra som var nominerade var Växjös Joel Persson samt Malmös Robin Salo.

Det var i samband med ett prank som 32-åringen fick reda på att han har vunnit ytterligare en gång.

– De blåste mig ganska kraftigt, de sa att vi skulle ha marknadsmöte om några nya idéer, men gav mig istället priset. Man fick sig ett prank som man köpte med hull och håll. Det ska man ha. Det var så man fick veta det, berättar han för Norran.

På 48 framträdanden har Pudas stått noterad för 47 poäng (16+31), vilket är hans poängbästa säsong. Kaptenen passar också på att hylla sin backkollega.

– Det har varit en bra säsong för egen del och Viktor Grahn har gjort det sjukt bra bredvid mig. Utan honom hade jag inte fått det, samtidigt som vi har ett lag och powerplay som funkar väldigt bra.

