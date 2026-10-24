Arvid Lundberg öppnade målskyttet mot Björklöven.

Foto: Johan Löf / Bildbyrån.

När Björklöven tog steget upp till SHL var det här matchen som ritades in i kalendern. Det först Västerbotten-derbyt på över 20 år i högsta ligan tar under lördagen plats i Umeå. Då gick de regerande mästarna ut på knock direkt. Redan i det första bytet klev Arvid Lundberg fram och stänkte in 1-0.

När bortalaget sedan drog på sig en utvisning fick Björklöven chansen att utjämna matchen.

Istället vände spelet och med en man mindre på plan rakade Rickard Hugg in 2-0. De regerande svenska mästarna tog då död på stämningen som fanns vid första tekningen.

Skellefteå kör över Björklöven

Några minuter senare var det dags igen. Oskar Vuollet fick via skridskon in pucken till 3-0. Det målet videogranskades däremot innan domarna sedan valde att plocka bort det.

Innan den första periodens slut stötte Pär Lindholm in 3-0, ett mål som den här gången blev godkänt. Stjärnan bröt sig igenom försvaret och styrde elegant in pucken över Lassi Lehtinen .

– Man har varit otroligt spänd, egentligen enda sedan "Löven" gick upp i Elitserien. Otroligt kul att spela den här matchen med bra intensitet. 3-0 är kanske i överkant, säger Lindholm i TV4 efter den första perioden.

I Björklöven var det så klart dystrare miner efter den första perioden.

– Det är bedrövligt, de gör mål i första bytet och de gör mål i boxplay. Vi vet om att de går hårt, nej, det är under isen. Det börjar i första bytet där de trycker dit den. Fan vi måste lugna ner oss litegrann och våga spela, det är 40 minuter kvar, säger Lucas Ekeståhl-Jonsson i sändningen.

Överkörningen fortsatte i tredje perioden

Även i den andra perioden var det bortalaget som tog kommandot. Efter ett stort spelövertag kom även 4-0 när Rasmus Bergqvist fyllde på och pricksköt gästernas fjärde mål.

Våg efter våg av anfall resulterade sedan i ett 5-0-mål när Jonathan Davidsson rakade in en puck i tom kasse. Ett mål som satte punkt för den andra akten.

– Klart att Skellefteå gör det bra men Björklöven är också jätte-, jätte-, jättedåliga. Jättesvagt av Björklöven. Jag är extremt besviken på deras uppträdande i dag, säger Sanny Lindström i studion.

Skellefteå fortsatte i den tredje perioden att få utdelning framåt. Mikkel Aagaard och Oscar Lindberg gjorde ett varsitt mål till 6-0 och 7-0. Albin Lundin tröstmålade till 7-1 innan Hudson Fasching sedan fastställde slutresultatet till 8-1.