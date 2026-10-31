Julien Gauthier är 13:e forward i Brynäs laguppställning.

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Inför säsongen plockade Brynäs in NHL-meriterade Julien Gauthier som en tilltänkt stjärnvärvning. Under hösten har kanadensaren dock inte rosat marknaden i SHL .

Gauthier har endast noterats för fyra poäng (1+3) på 13 matcher. Hans enda mål kom i en 4-2-seger mot Luleå för över en månad sedan. Därefter har han gått mållös i tio raka matcher för Brynäs, ett underbetyg för den storväxte forwarden som har spelat 181 NHL-matcher tidigare i sin karriär. Nu väljer tränarstaben därför att agera.

Julien Gauthier utanför fyra kedjor i Brynäs

Inför kvällens bortamatch mot Djurgården på Globen hamnar Julien Gauthier utanför fyra kedjor i Brynäs. Han tar nämligen endast plats som 13:e forward. Gauthier fick begränsat med istid i hemmamatchen mot Rögle förra veckan då han bara var ute på isen i 5:35 minuter, trots att han stod uppsatt i en ordinarie kedja. Nu hamnar han dock på bänken och det återstår att se hur mycket istid som kanadensaren får.

Brynäs vaskar därmed om i kedjorna jämfört med hemmamatchen mot Färjestad i torsdags. Oskar Lindblom kliver upp och får återigen spela i en kedja med Calle Järnkrok och Anton Rödin. Det blir sedan en helt ny tredjekedja där Jaret Anderson-Dolan paras ihop med juniorerna Milton Gästrin och Gustav Hillström. Det är då Hillström som kliver upp i hierarkin på Gauthiers bekostnad.

På backsidan får Brynäs tillbaka Robert Hägg efter sin avstängning.

Djurgården å sin sida ställer upp med exakt samma manskap som i torsdagens 3-0-vinst hemma mot HV71 .

Brynäs kommer till bortamatchen i Stockholm med fyra raka förluster i bagaget och laget ligger just nu utanför slutspelsplats. Djurgården passerade nämligen Brynäs i tabellen i och med vinsten i torsdags.