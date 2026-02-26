”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Skellefteå drabbas av ett tungt avbräck inför kvällens toppmöte med Frölunda.

Lagkaptenen Jonathan Pudas kommer inte till spel.

Jonathan Pudas saknas för Skellefteå i toppmötet mot Frölunda. Foto: Aron Broman/Bildbyrån

Skellefteå tvingas klara sig utan ett par viktiga spelare i kvällens toppmöte mot Frölunda i Scandinavium. Trion med Jonathan Pudas, Oliver Okuliar och Oskar Vuollet var alla osäkra till spel inför matchen. När laguppställningen också presenteras står det klart att ingen av dessa spelare finns med och alla missar mötet med Frölunda.

I Jonathan Pudas frånvaro är det i stället Måns Forsfjäll som kliver in i backparet med Viktor Grahn. Backtalangen Zeb Lindgren tar sedan plats som sjundeback i laget. I lördags när Skellefteå vann med hela 6-2 mot Färjestad hade laget kallat tillbaka Viggo Nordlund från Oskarshamn för att spela i kedjan med Zeb Forsfjäll och Victor Stjernborg. Nu är i stället veteranen Martin Lundberg tillbaka och kliver in i den kedjan. Även Jonathan Davidsson gör comeback och kliver in på Oskar Vuollets plats i kedjan med Jonathan Johnson och Lars Bryggman.

I kvällens match mot Frölunda väljer Skellefteå att ställa Strauss Mann i målet sedan Linus Söderström gjort sin comeback i lördagens vinst mot Färjestad.

Enligt rapporter ska Jonathan Pudas saknas med en lättare känning som gör att han inte kommer till spel. Gällande Oskar Vuollet och OS-forwarden Oliver Okuliar saknas duon på grund av sjukdom.

Frölunda å sin sida ställer upp med exakt samma lag som i 5-1-segern mot HV71 i lördags.

Source: Jonathan Pudas @ Elite Prospects