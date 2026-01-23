Stjärnans matchstraff – efter slutsignal: ”Domaren blev arg”
Skellefteå vände och vann i toppmötet mot Frölunda.
Sedan fick stjärnan Jonathan Pudas matchstraff på slutsignal.
– Jag har ingen aning varför jag fick utvisning, säger Pudas till Norran.
När ettan och tvåan möttes i Scandinavium såg serieledande Frölunda ut att gå mot ännu en seger. Men bortalaget Skellefteå reste sig trots 3-1-underläge och vände för att vinna med 4-3 efter förlängning.
Efter segermålet blev det heta känslor mellan lagen. I centrum stod Jonathan Pudas som rök ihop med flera Frölunda-spelare, framför allt Filip Cederqvist. Efter matchen ger han sin syn på tumultet efter vinsten i Göteborg.
– Jag vet faktiskt inte. Vi var väldigt glada och de (Frölunda) var arga. Det blev en höna av en fjäder, säger Pudas om situationen till Norran.
Jonathan Pudas om matchstraffet: ”Domaren blev arg på mig”
I det officiella matchprotokollet framgår det sedan att Jonathan Pudas fått matchstraff. Pudas straffades fick ett personligt straff för ”osportsligt uppträdande”, anledningen ska ha varit att stjärnan firade framför Frölunda-spelarna på ett provocerande sätt.
Pudas själv är däremot helt oförstående till matchstraffet.
– Jag har ingen aning varför jag fick utvisning. Det är deras spelare som åker in i mig, och då blev domaren arg på mig, säger Jonathan Pudas.
Efter vinsten i toppmötet är Skellefteå nu åtta poäng bakom serieledarna Frölunda. Värt att poängtera är dock att Frölunda har en match tillgodo gentemot tabelltvåan Skellefteå.
