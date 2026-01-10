”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Jonathan Dahlén tangerade ännu ett Timrå-rekord i kväll.

Men han gjorde det utan att vet om det själv.

– Det hade jag faktiskt ingen aning om, säger Dahlén till hockeysverige.se.

Jonathan Dahlén tangerade ett nytt Timrå-rekord, utan att veta om det. Foto: Magnus Andersson/Bildbyrån

JÖNKÖPING (HOCKEYSVERIGE.SE)

Åtta raka bortaförluster.

Det var Timrås facit innan de reste ner till Jönköping. Då kom också deras första seger på bortaplan sedan 28 oktober sedan de besegrat HV71 med 2-1 efter straffläggning.

– Det var skönt att äntligen få vinna borta igen, säger Dahlén med ett snett leende innan han fortsätter:

– Vi har ju mycket lägen och spelar ett tajt försvarsspel. Annars är det klart att vi inte är nöjda med vår prestation i dag. Sedan är det ändå starkt av oss att vinna och bli av med det här ”borta-snacket” som har varit nu när vi har torskat så mycket. Det var skönt.

Jonathan Dahlén: ”Det var en stor frustration i dag”

Timrå IK har hittat formen igen på sistone. De har tagit poäng i fem raka matcher och vinsten mot HV var deras tredje i rad. Därmed kliver Timrå upp på en topp sex-plats igen.

Vad är det som ni har hittat tillbaka till i ert spel?

– Försvarsspelet har funkat jättebra och vi spelar tajt. Även om det är perioder i matcherna där motståndarna har mycket puck så kommer de inte riktigt in på oss. Våra målvakter gör det jättebra också och vi hjälper dem på ett bra sätt nu, precis som i början på säsongen. Sedan tycker jag även att anfallsspelet har sett bättre ut här efter jul men det kanske inte var riktigt så bra i dag då.

Jonathan Dahlén själv är också i väldigt bra form. Han är just nu inne i en fem matcher lång poängsvit där han har gjort nio poäng (5+4). Även om det blev en assist i kvällens match mot HV71 var inte Dahlén helt nöjd med sin insats då målen uteblev.

– Det är synd att man missar fyra frilägen i dag, då kanske vi hade haft tre poäng. Det är klart att det har känts bra för egen del ett tag nu men det är surt just i dag att missa så mycket lägen, säger Jonathan Dahlén och fortsätter:

– Det är en jättefrustrerande när man har tre frilägen i matchen och en straff men inte får dit den, då blir man ju frustrerad. Man tar det ju bara match för match så det är ju inte så att jag åker runt och tänker ”äsch, jag gjorde ju mål förra matchen”, utan det är match för match. Det var en stor frustration i dag att missa så mycket men vi vann i alla fall och tog två poäng. Det var skönt.

Tangerar rekord i Timrå – utan att veta om det

I och med assisten till Emil Petterssons mål kliver Jonathan Dahlén nu upp på 156 poäng för Timrå i SHL. Han tangerar därmed ett nytt rekord i Timrås historia. Dahlén har redan gjort flest mål, assist och poäng någonsin i Timrå. Men genom att nå 156 poäng i högstaligan kliver han upp jämsides Per Hallin som den Timråspelare med flest poäng i Elitserien/SHL. Dahlén har dock lyckats med bedriften på nästan 300 färre matcher.

– Oj, det hade jag ingen aning om, säger Dahlén efteråt.

Det var inte så att du jagade ett mål för att kliva upp som ensam etta då?

– Nej, det hade jag faktiskt ingen aning om. Det är väl kul men framför allt var det bara skönt att vinna i dag.

När du redan har poängrekordet totalt så kanske inte just rekordet i SHL känns lika stort?

– Nej, jag spelar ju i Timrå oavsett serie så jag räknar väl det totala och värdesätter det lite mer. Det var stort för mig när det hände och det är väl det rekordet som jag är mest stolt över, avslutar Jonathan Dahlén med ett leende.

