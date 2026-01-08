Dahléns hyllning: ”En av de mest underskattade spelarna i SHL”

”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Jonathan Dahlén fortsätter att ösa in mål för Timrå.

Då passar han på att hylla radarpartnern Emil Pettersson.

– Det är en av de mest underskattade spelarna i ligan, säger Dahlén till TV4.

Jonathan Dahlén är full av beundran för radarpartnern Emil Pettersson. Foto: Pär Olert/Bildbyrån

Jonathan Dahlén kan inte sluta göra mål för tillfället. Inför kvällens hemmamatch mot Rögle hade Dahlén smällt in nio mål på de tio senaste matcherna. Det dröjde sedan inte länge innan han hade förbättrat den noteringen.

Efter drygt elva minuters spel var det just Dahlén som skickade in 1-0 till Timrå mot Rögle. Det är hans 23:e mål på 32 matcher den här säsongen. Dahlén är därmed i delad skytteligaledning tillsammans med Skellefteås storstjärna Oscar Lindberg.

Dahléns hyllning till Emil Pettersson: ”Älskar att spela med honom”

I pausen efter målet väljer Jonathan Dahlén sedan att hylla sin radarpartner Emil Pettersson.

– Det är en av de mest underskattade spelarna i ligan. Han är fantastiskt bra och jag älskar att spela med honom. Vi har spelat ihop rätt mycket de senaste fyra åren och har hittat en bra kemi. Han söker mig hela tiden och hittar mig ofta i bra lägen, han hittar mig i dag igen men då missar jag. Han är också fantastiskt bra i försvarsspelet också och vi har ett bra tålamod där. Jag tycker att vi har hittat rätt i båda delarna, säger Dahlén till TV4.

Emil Pettersson är tvåa i Timrås interna poängliga bakom just Jonathan Dahlén. Så här långt har Pettersson noterats för 27 poäng på 33 matcher. Tillsammans har Dahlén och Pettersson gjort otroliga 63 poäng under årets säsong och har legat bakom en stor andel av Timrås mål den här säsongen.

Matchen pågår!

