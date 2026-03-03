”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Jonathan Ang är den som har gjort mest poäng i krislaget HV71, trots att han är lagets bästa poängspelare stod han som extraforward när HV71 spelade mot Timrå.

Foto: Pär Olert / Bildbyrån

HV71:s poängbästa spelare Jonathan Ang har minst sagt haft en fin säsong där han noterats för 40 poäng (19+21). På senare matcher har det gått tyngre för kanadensaren.

Under den senaste matchen som HV71 spelade var Ang uppskriven som extraforward, något han inte vill diskutera särskilt mycket.

– Så länge jag kan bidra på något sätt och ha en inverkan i matchen är det bra för vårt lag. Alla måste bidra med något och det är bara att fortsätta, säger forwarden till Jönköpings-Posten.

Jonathan Ang om speltiden i HV71: ”Spelar ingen roll”

Det blev nio minuter och 24 sekunders speltid för forwarden under bortamötet mot Timrå. Även i matchen mot Djurgården bänkades Ang där han fick tio minuter och 30 sekunders istid.

När Jönköpings-Posten frågar Ang om han upplever situationen som frustrerande, med tanke på att han är intern poängligaledare, så svarar han såhär:

– Ja, jag menar… Lite kanske. Men det spelar egentligen ingen roll, för i slutet av dagen är det enda som betyder någonting att vinna. Om vi fortsätter att vinna är jag lika glad som nästa person.

Med endast fem matcher kvar att spela är Jönköpingslaget fortsatt placerade på en 13:e plats, vilket innebär negativt kval. HV71 ligger just nu två poäng bakom Örebro som ligger på säker mark.

Source: Jonathan Ang @ Elite Prospects



