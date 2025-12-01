”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Regerande mästarna Luleå är just utanför en slutspelsplats i SHL.

Men efter värvningarna av Linus Omark och Oskari Laaksonen tror SVT-experten Jonas Andersson att laget kommer att lyfta.

— Luleå kan absolut ta sig till final igen. De har ett bättre lag än förra säsongen, säger Andersson till hockeysverige.se.

Jonas Andersson tror att Luleå kommer att lyfta efter lagets värvningar. Foto: Ronnie Rönnkvist & Bildbyrån (Montage)

Svenska Mästare och ett starkare lag på pappret än förra säsongen. Utifrån dessa förutsättningar är det lätt att tro Thomas Berglunds Luleå skulle ligga topp sex eller likande, men så här långt är laget endast på en elfte plats och utanför slutspelet.

— Det är tiotusenkronorsfrågan, svarar SVT:s Jonas Andersson då hockeysverige.se frågan vad han ser som den stora skillnad på Luleå den här säsongen jämfört med den förra.

— Nu när (Brendan) Shinnimin och (Linus) Omark är tillbaka tycker jag att Luleå på pappret är ett bättre lag än det som vann förra säsongen. Okej, alla har blivit ett år äldre, men det är fortfarande bättre lag på pappret.

— Luleå tillsammans med Färjestad och Brynäs är dom tre lagen som verkligen har underpresterat så här långt.

— Rent spelmässigt är det faktiskt inte heller många som kommit upp i nivå. (Anton) Levtchi till exempel. Jag trodde han skulle rida vidare lite på hur bra han var i slutspelet, men det är många som borde prestera på en högre nivå än vad dom har gjort så här långt. Jag tycker att det är förvånande att Luleå inte gjort det bättre.

Guldet – ingen ursäkt: ”Jag köper inte det”

Att det skulle vara någon form av baksmälla efter guldet i våras håller inte Jonas Andersson med om.

— Jag tycker det är lite mer komplex än så. Ja, om du går långt i Stanley Cup-slutspelet under många år, att du då inte får samma sommarträning och chans att bygga upp dig.

— Så är inte riktigt fallet i Sverige. Fysiskt kan det då till och med vara en fördel att få vara på isen länge. Det är inga stora nackdelar i alla fall. Då har du det mentala kvar och visst kan det vara en mental urladdning med första guldet sedan 1996 och så vidare.

— Samtidigt vet jag själv att det är ganska skönt att komma in efter att ha haft en bra säsong. Då har du på något vis också en mindre press.

— Uppenbarligen har inte resultaten varit där, men jag tycket att det känns fel att skylla det på ett guld man vunnit tidigare. Jag köper inte riktigt det.

Thomas Berglund bör sitta säkert i Luleå trots lagets svaga form. Foto: Ronnie Rönnkvist

Svaret om Thomas Berglund: ”Ska inte göra ett tränarbyte”

Inför säsongen lät Thomas Berglund meddela att han gör sin sista säsong som tränare i Luleå, men…

— Det där är ytterligare en grej jag riktigt köper. När jag var med och vann med Kärpät hade vi Kari Jalonen. Vi gick tungt i en kvartsfinal och då kallade han till krismöte mitt i natten. Han sa ”Upp med handen alla som inte ska vara kvar nästa säsong”. Han skulle inte heller vara kvar och sa att så där kunde man inte lämna och vände det till något positivt.

— Samma sak med ”Bulan”, att det är sista resan. Skulle det vara negativt eller positivt? Tar du inte uppgiften seriöst är det negativt, men det kan jag inte tänka mig att ”Bulan” inte gör. Det är snarare så att vända det till något positivt just det här med att det är sista resan.

— Jag ser inte det som en förklaring eller anledning till att Luleå skulle vara mentalt på ett annat ställe. Det tycker jag är att förminska både ”Bulan” och alla andra spelare som är professionella i det, så jag köper inte det argumentet.

Och ett tränarbyte räddar inte Luleå i det här läget?

— Absolut inte. Det är gruppen som måste göra det man gjort tidigare. Grejen är att har man gått hela vägen, jag har aldrig hört någon spelare säga att det var enkelt, vet man att det är ett väldigt slit.

— Man spelar skadad, trött och allt sådant. SHL är så pass jämn nu så ska du över tid vinna mer än förlorar måste du lägga ner jobbet.

— Jag skulle inte säga att man ska göra något tränarbyte. Det skulle i så fall vara om ”Bulan” tappat gruppen. Men att gå från att vinna till att tappa gruppen, nej… Nu hände det med ”Robban” Ohlsson (i Skellefteå) så jag skulle inte säga att det är omöjligt. Nu tappade inte han gruppen, men förtroendet i alla fall.

Omark och Laaksonen tillbaka: ”Finns inga undanflykter”

Inför mötet med Leksand återvände Linus Omark till laget, något Jonas Andersson tror kommer bli väldigt värdefullt för Luleå.

— Han kommer betyda mycket. Powerplay, som inte varit så bra, där ser man redan att det blivit bättre rent spelmässigt.

— En annan grej som är mer åt det mentala är att det naturligt blir mer fokus mot Omark. Jag nämnde Levtchi tidigare, att han och alla andra hamnar lite bakom tänker jag kan vara skönt i en sådan här situation. Han tar bort lite press från andra spelare bara genom sin närvaro. För Luleå som lag tycker jag att det bara är positivt att han kommer in.

— Jag tycker också att det är skönt att han kör sitt race och har gjort så hela tiden. Jag hade nog tänkt att jag redan haft det perfekta slutet som omöjligt kunde slås. Det skiter Omark i utan kör fullt och sin grej. Jag tycker att det är befriande på något sätt.

Oskari Laaksonen och Linus Omark är två värvningar som kommer göra skillnad för Luleå, menar Jonas Andersson. Foto: Bildbyrån

Idag gjorde dessutom Luleå klart med ytterligare en återvändare, Oskari Laaksonen, som inledde säsongen i Biel.

— Jag förstod på intervjun med (Thomas) Fröberg i torsdags att han redan då var så gott som klar. Nu vet jag inte heller hur allvarlig Oscar Engsunds skada är.

— Med backsidan Luleå redan har och nu även får in honom, då finns det inga undanflykter. Jag skulle säga att få tillbaka honom är sista pusselbiten. Nu spelade inte Laaksonen så mycket i slutspelet, men det är en klasspelare.

— Det tappet var också vad man kände av mest. Andra tappen var inte särskilt kännbara om man ser från förra säsongen. Att då få tillbaka honom samtidigt som Luleå har fått in (Filip) Eriksson, Engsund och (Heikki) Liedes, även om just han inte kommit till riktigt ännu, är vad jag menar att man har ett bättre lag nu än det man vann guld med.

— Luleå är inget lag jag skulle räkna bort framöver. Jag har haft fel hittills eftersom jag trott att dom skulle lyft tidigare, vilket dom inte gjort, men det skulle förvåna mig om dom inte lyfte från och med nu.

Jonas Andersson: ”Luleå kan absolut ta sig till final igen”

Tror du att det blir topp sex för Luleå och rent av SM-final igen?

— Ja, det tror jag absolut Luleå har möjligheter till. Det är så otroligt tajt och upp till en sjätteplats skiljer det sex poäng, så jag skulle tycka det var konstigt om dom inte slutade topp sex. Det är ändå mycket matcher kvar.

— Väl där är det en hård konkurrens men Luleå kan absolut ta sig till final igen. Nu tycker jag det är en tuffare konkurrens än förra säsongen. Jag tänker då på Rögle som är ett helt annat lag. Färjestad är bättre byggt, eller borde vara det, till slutspelet även om dom har underpresterat. Brynäs ser också riktigt starka ut, men Luleå med ett bättre lag än förra säsongen, varför skulle dom inte kunna göra det igen? Jag har svårt att se någon logik i det, avslutar Jonas Andersson.

Source: SHL League Page @ Elite Prospects