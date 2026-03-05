Andra någonsin att lyckas – efter Pudas

”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Det är bara två backar i SHL:s historia som har nått 40 poäng fler än en gång. Jonathan Pudas i Skellefteå – och Johannes Kinnvall i Brynäs.

Johannes Kinnvall jublar efter 2-1 under ishockeymatchen i SHL mellan Brynäs och Rögle den 26 februari 2026 i Gävle.

Foto: Aron Broman / Bildbyrån.

Brynäs fortsätter att gå som tåget i SHL och ser ut att positionera sig topp sex i tabellen. Det mycket tack vare Johannes Kinnvall som har varit stekhet. Efter dagens match står han noterad för elva poäng de senaste sju matcherna. Med det är han en av ligans absolut hetaste spelare.

I dagens match mot Timrå klev han fram med två assist i 4-1-segern på bortaplan mot Timrå.

— Det känns inte som att det är vår bästa match. Vi gör mål på våra lägen därute, men det är en lite konstig match. Jag tycker inte att vi kontrollerar pucken som vi har gjort tidigare matcher. En vinst är en vinst men jag tycker inte att jag kommer upp i nivån vi vill vara på, säger han i TV4 efter matchen.

Johannes Kinnvall skriver historia i Brynäs

Med de två assisterna nådde 28-åringen också upp i 40 poäng. Det för andra gången i hans SHL-karriär. Den första gången var säsongen 19/20 med HV71 och nu, sex år senare, har det alltså hänt igen.

— Så klart väldigt roligt. Ingenting jag trodde inför den här säsongen. Det är jättekul och jag vill vara den bidragande backen i anfallszonen. Det kanske inte är den snyggaste på den andra i dag…

Han är också den andra SHL-backen någonsin att lyckas med bedriften att göra 40 poäng fler än en säsong som back. Den enda som har gjort det tidigare är Jonathan Pudas, Skellefteås stora stjärna och härförare. Kollar vi bland Brynäs-backar historiskt är det bara Ryan Gunderson (41) och Pär Djoos (48) som gjort fler poäng.

— Ja, jag vet inte vad jag ska säga. Det är klart att det är stort. Jag hade inte koll på det, det betyder mycket för mig också. Det är jätteroligt.

Målskyttar mellan Brynäs och Timrå var Emil Pettersson för hemmalaget, Mattias Norlinder, Kieffer Bellows (två mål) och Bobby Trivigno.

