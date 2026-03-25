Han tilldelas utmärkelsen Salming Trophy: ”Hedrad”

I vanlig ordning delas utmärkelsen Salming Trophy ut SHL:s bästa grundserieback.

I år prisas Johannes Kinnvall som vinnare.

– Jag är så klart hedrad, säger Brynäsbacken till lagets sajt.

Johannes Kinnvall vinner Salming Trophy

Foto: Andreas Sandström / Bildbyrån

Sedan 2008/2009 har utmärkelsen Salming Trophy tilldelats till den bästa svenskfödda back i SHL:s grundserie.

Juryns motivering lyder följande: En offensivt skicklig back, främst känd för sitt spelsinne, sin skridskoåkning och välriktade skott. Hans förmåga att läsa spelet hjälper honom mycket i det defensiva spelet. Stor erfarenhet och med stark lagkänsla.

– Jag är så klart hedrad, att nämnas i i samband med Börje och dessutom belönas med hans pris är stort. Jag är givetvis medveten om hans betydelse för svensk ishockey och vilken förebild han var – inte bara för oss inom ishockeyn, utan för alla, säger Johannes Kinnvall till lagets sajt.

28-åringen stod för 41 poäng (12+29) på 51 framträdanden.

– Jag tror Börje är helt överens med oss. Han hade varit förtjust över Johannes Kinnvalls spel och inte minst han offensiva skicklighet, säger Börje Salmings äldre bror Stig ”Stigge” Salming till Brynäs hemsida.

