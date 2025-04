Lämnar Malmö – efter åtta år: ”En ikon”

Under åtta raka säsonger har Johan Olofsson dragit på sig Malmö-tröjan.

Nu meddelar SHL-klubben att den 30-årige forwarden har gjort sitt i klubben.

– Vi ska se Johan som en ikon i klubben och hylla honom för det han i mångt och mycket gjort i det tysta, säger sportchefen Oscar Alsenfelt.



Johan Olofsson efter uttåget mot Brynäs 2025. Foto: Bildbyrån/Niclas Jönsson.

Under fem av Johan Olofssons åtta säsonger i Malmö delade han omklädningsrum med Oscar Alsenfelt. Nu är det den sistnämnde som får meddela att vännen gjort sin sista match för, i sin nya roll som sportchef för SHL-klubben.



– Jag som har varit i omklädningsrummet själv kan absolut säga att Johan gjorde mina dagar bättre och roligare under lång tid. Jag tror att många andra spelare vill vara i Malmö just för att han har varit här och skapat en god stämning, säger Alsenfelt på klubbens hemsida och fortsätter:

– Man kan konstatera att Johan betytt väldigt mycket över en väldigt lång tid. Det är ovanligt i den här branschen att man har så stor påverkan i en klubb över den tiden, det är unikt. Johan har spelat många säsonger och knappt missat en enda match. Han har varit med att sätta en kultur. Johan är alltid att lita på och han har stått på barrikaderna när vi varit i kval och i tuffa situationer.

Uppgifter: På väg till Finland

Johan Olofsson landar på över 400 grundseriematcher med Malmö när hans kontrakt nu går ut. Vad som händer härnäst är ännu inte klart, men Expressen har tidigare i mars uppgett att 30-åringen ska fortsätta sin spelarkarriär i Finland, möjligen för Ässät.



– Jag hoppas inte att detta är ett hejdå utan att vi ses igen. Johan kommer alltid att vara välkommen tillbaka till Redhawks på ett eller annat sätt, säger Oscar Alsenfelt.