"Det är ingenting som kommer att påverka oss spelare"

Johan Larsson ger sin syn på att Niklas Gällstedt lämnar Brynäs.

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Niklas Gällstedt klev in som ny huvudtränare för Brynäs IF efter klubbens degradering till HockeyAllsvenskan 2023. Under "Gälla" gick Brynäs direkt tillbaka upp till SHL igen och hade sedan en succésäsong som nykomlingar 2024/25 där Brynäs slutade etta i grundserien och gick till SM-final mot Luleå .

I fjol slutade Brynäs dock sexa i tabellen och åkte ut direkt i kvartsfinal med 4-1 i matcher mot Växjö Lakers . När Niklas Gällstedt nu går in i sin fjärde säsong som tränare för Gävle-klubben står det också klart att det blir hans sista säsong.

Under onsdagen gick Brynäs ut med att Niklas Gällstedt lämnar klubben när hans kontrakt löper ut till våren. Brynäskaptenen Johan Larsson ger nu sin syn på beskedet.

– Man har ju ändå blivit van att det är spelare och tränare som lämnar och byts ut. Det är ju så branschen ser ut och på så sätt är det ju inget ovanligt. Men som sagt – tråkigt är det, säger Larsson till Gefle Dagblad.

Johan Larsson om Niklas Gällstedts avhopp i Brynäs

Johan Larsson av full av beröm för Gällstedt och menar att tränaren har betytt...

– Jättemycket. Med sitt sätt att komma in, leda laget och sätta en standard på hur vi ska spela. Särskilt i det läget vi var när han kom in i allsvenskan. Nu får vi försöka göra en riktigt bra säsong och fortsätta på det vi har startat.

Beskedet att Niklas Gällstedt har nu kommit redan innan SHL-säsongens start. Det innebär att hela laget alltså redan vet om att tränaren lämnar efter säsongen. Enligt Larsson ska det dock inte ha någon betydelse för Brynäs spel under säsongen.

– Det är väl lite speciellt just på det sättet. Men när beslutet är taget är det ju lika bra att säga som det är. Det är ingenting som jag tror kommer att påverka varken oss spelare eller tränarstaben, säger Johan Larsson.

Brynäs IF inleder SHL-säsongen med en bortamatch mot regerande mästarna Skellefteå nästa lördag, 19 september.