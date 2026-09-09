Klart: Gällstedt lämnar Brynäs

Niklas Gällstedt lämnar Brynäs.

Foto: Jonas Ljungdahl / Bildbyrån.

Brynäs IF går nu in på sin fjärde raka och sista säsong med Niklas Gällstedt som huvudtränare. 59-åringen tog upp klubben i SHL igen och förde dem även till en SM-final under återkomsten till högsta ligan. Nu kommer han efter säsongen att lämna föreningen.

Något som klubben alltså bekräftar under onsdagen.

– Niklas har gjort och gör ett fantastiskt arbete. När det här kom på tal och vi fick dem signaler vi fick, så kände vi båda att det är det bästa för Brynäs IF. Att ha detta klart och att kommunicera detta vid det här skedet skapar också lugn och arbetsro till både spelare och ledare. Vi ser fram emot säsongen som stundar, säger sportchef Johan Alcén i ett pressmeddelande.

Niklas Gällstedt lämnar Brynäs

Niklas Gällstedt kom till Brynäs efter åtta år utomlands, där han under majoriteten av tiden jobbade som tränare i Schweiz. Kopplingen till Brynäs är tydlig sedan han under flera säsonger även representerade klubben som spelare.

Efter säsongen återstår det nu att se vad nästa utmaning i karriären blir.

– Det här är någonting som har vuxit fram hos mig över tid och jag har haft en bra dialog med både Johan Alcén och Håkan Svedman om detta. Jag känner att fyra år känns tillräckligt och att det är en bra tidpunkt för någon annan att ta över. När jag blickar tillbaka på det vi har åstadkommit under de gångna åren så känner jag en enorm stolthet, säger tränaren själv.