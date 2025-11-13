”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Johan Larsson och Linus Öberg kolliderade i mittzon. Senare i samma anfall gjorde Malmö 2-2-målet i 4-3-segern mot Brynäs. Efter matchen fick Larsson behandling för smällen.

– Jag hoppas det gick bra för honom, och att han inte får några komplikationer, säger Öberg efter matchen.

Johan Larsson fick behandling efter matchen.

Foto: Bildbyrån / TV4.

GÄVLE (HOCKEYSVERIGE.SE)

Malmö vände 0-2 till 4-3 mot Brynäs och tog sin tredje raka seger i SHL. Men 2-2-målet blev omdiskuterat. Det föregicks nämligen av en situation i mittzonen, där Larsson blev liggande. Detta efter en olycklig kollision med Malmöforwarden Linus Öberg.

Larsson reste sig sedan och fortsatte bytet, men kunde inte förhindra Malmö från att kvittera till 2-2. Brynäskaptenen fortsatte spela, men fick efter matchen behandling och kom därför inte ut till media.

– Ingen av oss ser varandra. Jag hinner väl uppfatta honom till slut och försöker flytta på mig, säger Linus Öberg.

– Det verkade väl ha gått bra med honom, han fortsatte spela matchen. Det var en krock helt enkelt. Jag hade inget uppsåt att tackla eller köra över honom, fortsätter han.

Öberg hoppas det gick bra med Brynässtjärnan.

– Han ser mig inte så han får ju svårt att sätta emot. Det är olyckligt. Jag hoppas det gick bra för honom och att han inte får några komplikationer.

Det blir ju lite speciellt eftersom ni gör mål också.

– Ja, exakt. Men det är hockey. Det är sånt som händer. Nästa gång kanske vi blir drabbade av det. Nu blev det en olycklig situation för Brynäs.

Niklas Gällstedt om smällen på Larsson

Brynästränaren Niklas Gällstedt ville inte kommentera situationen närmare.

– De (domarna) gjorde ingen bedömning. Så då var det inget. Vad jag tycker spelar ingen roll, det är domarna som dömer.

Brynäs har nu två raka förluster och är återigen på riktigt allvar indragna i kvalstriden.

– Vi har väl två i ramen i powerplay och skapar chanser för att stänga matchen. Men vi har varit där tidigare. Istället hittar vi ett sätt att släppa in 3-2-målet där, konstaterar Gällstedt.

Malmö hade återigen en storspelande Oskar Blomgren i kassen.

– Vi har en målvakt som tar allting. Han var verkligen bra idag. Vi är nöjda med lagets insats – och att vår målvakt är så bra som han är, säger Malmös assisterande tränare Jens Nielsen.