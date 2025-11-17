”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Veckan har börjat på ett allt annat än optimalt sätt för Linköping – under måndagsträning råkade centern Johan Johnsson ut för en olycka och fick lämna isen med en skärskada.

– Han blir omhändertagen på US just nu, berättar lagets sjukgymnast Jonas Emmoth för Corren.

Johan Johnsson. Foto: Simon Eliasson/Bildbyrån.

Linköping åker på ännu en skadesmäll – under lagets måndagsträning råkade centern Johan Johnsson ut för en olycka och behövde föras till sjukhus. Det var tidigt i träningen som centern fick en skridskoskena över underarmen och behövde lämna isen. Exakt hur allvarlig olyckan var är ännu oklart.

– Johnsson fick en skärskada under dagens träning och blir omhändertagen på US (universitetssjukhuset) just nu, skriver lagets sjukgymnast Jonas Emmoth till Corren.

Den välmeriterade centern har stått för en poäng (0+1) på sina första 14 matcher, och har producerat 68 poäng (27+41) på sina 344 matcher i den svenska högstaligan. 32-åringen har dessutom noterats för 122 poäng (35+87) på 239 matcher i Hockeyallsvenskan.

Laget har ytterligare manfall i form av backen Jonathan Myrenberg och forwarden Remi Elie, även här är det oklart hur länge spelarna blir borta. En ljusglimt i mörkret är dock att försvararen Mikko Kokkonen är tillbaka i full träning.

Source: Johan Johnsson @ Elite Prospects