Blev historisk – som yngst någonsin: ”Lite pirrigt”

Viggo Björck blev med 18 år och 65 dagar den yngsta svenska VM-spelaren någonsin. I 5-3-förlusten mot Kanada var han förstacenter för Sverige.

— Uppsidan hos den här killen är enorm, säger Viaplays expert Erik Granqvist i studion.

Sverige har ett ungt lag i årets VM-turnering. Faktiskt så pass ung att det under fredagen skrevs svensk hockeyhistoria. Viggo Björck blev, när han klev ut mot Sidney Crosby och Macklin Celebrini, den yngsta i svensk VM-historia. Ännu en milstolpe för jättetalangen som har slagit många rekord under sina juniorår.

I sin VM-debut var det heller ingen enkel uppgift. Som förstacenter fick han spela mot världsstjärnor och ta ett stort ansvar för Sverige. Något han hanterade på ett bra sätt. Det blev inga poäng men efter matchen blev han hyllad av många.

— Man gör sitt bästa där ute. Jag tycker att jag kan spela bättre men det är en okej insats. Det var lite pirrigt men det är det inför varje match. Man försöker hitta fokus på uppgiften och det gäller att vara fullt fokuserad när man möter Kanada, säger 18-åringen i Viaplays sändning.

Efter en stark upphämtning blev det förlust för Tre Kronor. Där Kanada avgjorde med två mål i den tredje perioden och klev ifrån till 5-3.

— Tråkigt att förlora, så klart. Men ja, nu är första matchen avklarad. Det är tufft motstånd mot Kanada, det är bara att försöka steppa upp nu och börja vinna matcher, säger Björck.

I Viaplays studio hyllades både Viggo Björck och Ivar Stenberg. Duon fick spela tillsammans och hade på en kant storstjärnan Lucas Raymond. I den historiska VM-debuten blev det närmare 13 minuters speltid.

Även Raymond var imponerad över sina kedjekamrater.

— Bra, Ivar satte upp mig i många lägen, Viggo var nära några gånger och Jack hade en bra match. De ser bra ut, de är enormt skickliga och har mycket spelglädje.

Fakta: Sveriges yngsta VM-spelare genom tiderna

1, Viggo Björck, 18 år 65 dagar, VM 2026

2, Leo Carlsson, 18 år 136 dagar, VM 2023

3, Nicklas Bäckström, 18 år 173 dagar, VM 2006

4, Daniel Sedin, 18 år 220 dagar, VM 1999

5, Henrik Sedin, 18 år 222 dagar, VM 1999

6, Ivar Stenberg, 18 år 227 dagar, VM 2026

7, Felix Unger Sörum, 18 år 242 dagar, VM 2024

8, Peter Forsberg, 18 år 283 dagar, VM 1992

9, Oliver Ekman-Larsson, 18 år 296 dagar, VM 2010