Kritiserade egna supportrarna – backar nu

Johan Hedberg var kritisk mot att Leksands supportrar störde under Växjös hyllning av Erik Josefsson. Nu backar tränaren – efter möte med supporterorganisationen.

— Jag tycker att det är bra att de tog kontakten, säger huvudtränaren i ett uttalande.

Johan Hedberg och Leksands supportrar har talat ut efter incidenten i lördags.

Foto: Jonas Ljungdahl / Bildbyrån.

Leksand förlorade mot Växjö i lördags med 4-1. Det var ännu en i rad tung förlust för masarna som nu kommer allt närmare ett nytt ångestkval. I matchen släppte de bland annat in ett mål i spel fem-mot-tre. Där Keegan Lowe fick två (!) frilägen trots att Växjö var två man mindre.

Inför matchen hyllades även Erik Josefsson med en tröjhissning. Ceremonin var lång och Leksand var kvar i omklädningsrummet medans den gamla kaptenen fick ta emot hyllningarna från sin tidigare publik. På presskonferensen efteråt uttryckte då Växjös assisterande tränare Joakim Fagervall sin irritation mot att Leksands supportrar störde ceremonin med sång.

Något som även Johan Hedberg hakade på och kritiserade sina egna supportrar. Leksand var kvar i omklädningsrummet och tog inte del av ceremonin.

— Jag håller helt med Jocke, jag tycker att det är respektlöst. Jag tycker att så beter man sig inte. Det får de gärna höra, att det uppskattar inte vi heller. Jag är helt enig, sa Johan Hedberg då.

Johan Hedberg om mötet med Leksands supportrar

Under tisdagen valde han sedan att gå ut och pudla i Leksands kanaler.

— Först och främst har jag inte vetat om att det var något liv kring det, förrän i dag. Jag fick ett samtal från Peter Wiklund som ville ha ett möte med Filip (Nilsson) och Fredrik (Mark) från Superstars. Och det har vi haft, jag fick berättat för mig vad som har hänt. Jockes kommentar på presskonferensen var en nyhet för mig. Vi satt inne i omklädningsrummet, som vi var ombedda att göra. När han berättade vad han upplevde tyckte jag att det självklart inte är rätt. Vi ska ju låta en ceremoni vara.

Leksand hade som vanligt ett stort bortafölje till Växjö. Under torsdagen väntar en ny bortamatch, då mot rivalen Brynäs. Återigen väntas Leksand då ha stort stöd på plats – trots de svaga resultaten.

Under tisdagen pratade alltså även Johan Hedberg ut med representanter från supporterorganisationen.

— Det som hände var ett missförstånd och jag har inte lagt någon större vikt vid det. Jag tycker att det är bra att de tog kontakten. För våra fans betyder sjukt mycket för oss. Det de gör i Växjö, det de gör i Frölunda och det som de gör i Globen. Egentligen alla bortaföljen är enorma och de är positiva och stöttar oss i med- och motgång. Jag kan inte tacka dem nog för engagemanget de lägger ner.

