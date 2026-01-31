”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Med 12.50 procent är Leksands powerplay sämst i hela SHL. Och i lördagens bortamöte med Växjö blev det tydligt varför.

– Oerhört förvånad. Jag trodde snarare att det skulle vara tvärtom, säger huvudtränaren Johan Hedberg i TV4.

Anton Johansson och Johan Hedberg om Leksand-spelet mot Växjö. Foto: Bildbyrån och TV4 (montage).

Hade man endast tittat på utvisningarna i den första perioden hade man kunnat tro att Leksand haft rejält tryck på Växjö under lördagen. Men när man bjöd på två (!) frilägen i spel fem mot tre kom istället 2–0 för hemmalaget genom Keegan Lowe.

Anton Johansson var inblandad i det där powerplay-spelet, som var sämst i SHL med 12.50 inför nedsläpp, och visade sin frustration i TV4-intervjun.

– Inge bra från vår sida. Jag tycker att vi blir bättre i slutet av perioden, men det är ingen bra start, säger han i första pausen och fortsätter om PP-spelet.

– Vi har haft problem hela säsongen. Jag strular till det första gången och han får ett friläge, och sen blir det ett blockat skott andra gången. Nej, vi måste upp i alla grejer där ute just nu.

Johan Hedbergs ilska: ”Oerhört förvånad”

I den andra perioden utökade sedan Leksands tidigare stjärna Lucas Elvenes till 3–0.

– Oerhört förvånad. Jag trodde snarare att det skulle vara tvärtom att vi skulle komma ut och hoppa på dem. Vi snackade om att de suttit på bänken under ceremonin och blivit kalla, ”utnyttja det direkt”. Men i första bytet blir vi stillastående, sade Johan Hedberg i TV4 inför andra akten.

En stor suck följer för jumbolagets tränare.

– Jag vet inte varför vi inte är mer på. Jag ser ingen anledning till att vi inte ska vara det. Vi vet ju situationen. Men vi har 40 minuter på oss, ingen ska lägga sig ner och dö. Det är fullt ös in i kaklet.

– Spela mycket snabbare och inte låta dem ställa upp i sin struktur. Inte dra ner på tempot, det är att spela i Växjös händer, fortsätter han om nycklarna.

Matchen pågår!