Johan Hedberg och Leksand får klara sig utan Oskar Lang i morgondagens match mot HV71. För Hockeysverige.se ger huvudtränaren sin bild av situationen.

— Det känns alltid som en gamble på vad disciplinnämnden ska se som en anmälan eller inte.

Oskar Lang är inte disponibel för Johan Hedberg och Leksand i morgondagens match mot HV71. Foto: Bildbyrån.

I morgon ställs Leksand i en av säsongens viktigaste matcher, HV71 på hemmaplan. Det är jumbon mot näst jumbon som möts där segraren griper det sista halmstrået om att slippa kvala sig kvar i SHL. För Leksand blir det utan nyckelspelaren Oskar Lang. Efter ett matchstraff mot Luleå har forwarden nu blivit avstängd i en match.

Det för en slewfoot mot Anton Levtchi.

— ”Langen” är ju fastsatt i sargen och försöker ta sig loss. Han försöker röra på fötterna och ta sig loss och river då ner honom. Det finns ingen intention att det ska bli sådär på något vis. Sen är ju ”Langen” inte känd som någon ful hockeyspelare, säger Johan Hedberg.

”Det är så inkonsekvent”

Till sitt försvar tog Leksand upp en misstänkt slewfoot från finalserien förra året. En situation som inte renderade i någon anmälan. Just konsekvensen i discplinnämndens bedömningar är något som leksandstränaren trycker på.

— Det känns alltid som en gamble på vad disciplinnämnden ska se som en anmälan eller inte. Det har varit liknande situationer mot oss under säsongen som det inte har blivit något av. Det är klart att man vet inte liksom vilket ben man ska stå på ibland.

Vad säger du om domen?

— Nej, jag har slutat tänka på de där sakerna. Det händer så mycket saker som man inte blir förvånad över. Det är så inkonsekvent, ena matchen är en liknande situation ingenting och nästa match är det avstängning en match och en femma. Vad ska man säga?

Leksand vann matchen mot Luleå med 4-1. Nu har de bara en poäng upp till HV71 och fem poäng upp till Örebro med fyra matcher kvar att spela. Formkurvan pekar däremot spikrakt uppåt med fem segrar på de senaste sex matcherna.

Source: SHL League Page @ Elite Prospects