Leksands Johan Hedberg håller inte igen i kritiken mot svensk talangutveckling. Detta när SHL-tränaren gästar Falu-Kurirens podcast för att prata om sin egna och Isac Heens resa.

– För mig är han ett exempel på att trägen vinner, säger Hedberg till tidningen.

Isac Heens i Tre Kronor, samt Leksands Johan Hedberg. Foto: Bildbyrån (montage).

Innan Johan Hedberg slog igenom i NHL och Pittsburgh Penguins var han nära på att ge upp sin dröm. Detta och mycket mer berättar den nuvarande Leksands-tränaren när han sätter sig ner för en längre intervju med Falu-Kuriren.

Mest betoning lägger han dock på just det där att aldrig ge upp.

När Hedberg får prata om sin tidigare spelare, Isac Heens, som gjort just en sådan resa, från Mora till debut i Tre Kronor, passar han samtidigt på att skicka en känga till svensk talangutveckling.

– Jag tycker stressen börjar redan inför valet av hockeygymnasium där folk försöker positionera sig i U14- och U15-lag för att komma in på ”rätt” hockeygymnasium och få de bästa förutsättningarna, säger han i FK:s podcast och fortsätter.

– Elitklubbarna dränerar ju småklubbarna på så sätt. Till slut har man ingen att spela mot. När jag växte upp i ungdomshockeyn spelade vi bra matcher mot Ludvika, Avesta, Säter, Borlänge och Mora. På den tiden tog man de stora talangerna senare. Nu sticker de tidigt för att ha större chans på ”hockeygym” och TV-pucken.

Lyfter Heens: ”Många borde titta den resa han gjort”

Hedberg menar att föräldrarna har en stor del i stressen och att man de istället ska lita på de duktiga ledarna som finns ute i klubbarna.

– Jag är glad för Isacs skull. Han är en makalöst fin människa utan ett ont ben i kroppen. Han hade sina utmaningar när han kom till Mora, men framför allt ”Limpan” (Örjan Lindmark) såg tidigt vad som fanns i honom. Isac förtjänar all framgång han har haft sen dess. För mig är han ett exempel på att trägen vinner, och många borde titta den resa han har gjort, säger Hedberg.

Isac Heens spelade i Mora mellan 2020 och 2023. Därefter blev det en flytt till Frölunda där han nu utvecklats till en landslagsspelare.