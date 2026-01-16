Garpenlövs attack mot Wallin: ”Inkompetent”

”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

2026 har inlett med rejält kaos i Färjestad. Nu sågar Radiosportens Johan Garpenlöv deras sportchef Rickard Wallin.

— Det här är bara Rickard Wallins fel, helt enkelt, dundrar experten i P4.

Johan Garpenlöv sågar Rickard Wallin. Foto: Bildbyrån.

Rickard Wallin sparkade Jörgen Jönsson och flyttade upp Christer Olsson som interim-tränare. Efter bara en match presenterades sedan Cam Abbott som ny huvudtränare för värmlänningarna. Resultaten har däremot fortsatt vika, och åsikterna kring tränarsparkningen har varit många.

Nu ger Radiosportens Johan Garpenlöv sin syn på händelserna, och håller inte igen med kritiken mot sportchefen.

— Då tycker jag att man har en inkompetent sportchef i Rickard Wallin. Som inte klarar av att fullfölja något man har gett sig in i, utan viker ner sig för att man inte riktigt får resultaten med sig direkt. Man har inte tålamodet i det här ledarskapet. För mig handlar det om att det är en spelargrupp utan en kärngrupp som står för Färjestads värderingar och gå in i döden för det. Då blir det spelarnas villkor, och ska du ha spelarnas villkor kommer du få sparka tränare hela tiden. För du kommer alltid ha spelare som inte gillar en tränare, säger experten.

Johan Garpenlöv om Rickard Wallin: ”Bara hans fel”

Färjestad ligger just nu tia i tabellen men är samtidigt bara tre poäng från tolfteplatsen. På samma gång har också gapet till topp sex ökat. Under gårdagen spelade Färjestad sin första match under Cam Abbott, och det blev då förlust mot näst jumbon HV71.

I inslaget medhåller även Daniel Widing om att Wallin borde avgå, och för Johan Garpenlövs är det glasklart hur det har blivit så här.

— Det här är bara Rickard Wallins fel, helt enkelt.

Source: SHL League Page @ Elite Prospects