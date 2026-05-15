Ante Karlsson om Shinnimin: ”Det passar perfekt”

Tapparas guldfesten är fortfarande igång när Ante Karlsson flyger hem till Sverige. Nu berättar nye LHC-tränaren om glädjen – och ger sina tankar om Brendan Shinnimin.

– Någonstans vill man dra igång med Linköping nu, säger han även till Corren.

Brendan Shinnimin är klar för nya LHC under Ante Karlsson. Foto: Bildbyrån (montage).

Rikard Grönborg, Peter Popovic och Ante Karlsson kunde i onsdags titulera sig som mästartränare i Finland. Det efter att Tappara avgjort match i finalen mot KooKoo. Men för samtliga väntar nu nya jobb. Inte minst för Ante som återigen tar över huvudtränarrollen i Linköping.

Det blir inte heller någon rast eller ro för 57-åringen. Under fredagen flyger han nämligen hem till Sundsvall för att sedan sätta igång i SHL-klubben.

– Väldigt mycket känslor på slutsignalen och efteråt. Det är svårt att inte bli berörd av glädjen med 14 000 på läktaren. Det kom en och annan tår också. Det var tuffa matcher och all respekt för KooKoo, säger han till Corren om finska ligatiteln och fortsätter om den korta ”semestern”.

– Det har varit en lång säsong, men någonstans vill man dra igång med Linköping nu. Det är bara att köra på. Jag räknar med att vara på plats på tisdag eller så.

Ante om Shinnimin: ”Det passar perfekt”

Väl där, i LHC, kommer Ante Karlsson att få leda en viss Brendan Shinnimin. Stjärnvärvningen från Luleå blev nämligen klar samma dag som Tappara säkrade guldet. Och med det sitter nye tränaren redan på 14 forwards, sju backar och två målvakter.

– Brendan passar väldigt mycket in i det sätt som vi vill spela på. Han spelar med mycket känslor och har ett stort engagemang. Det passar perfekt in i det vi ska försöka göra, säger Ante till Corren.

Även Zach Giuttari, Marcus Högberg och Arvid Degerstedt har anslutit inför SHL-säsong 2026/27.

