Rahm ensam kvar: ”Inte så länge till”

HV71:s tränarjakt har ännu inte gett utdelning. Därmed var Nicklas Rahm ensam tränare när laget klev på is under Kristi himmelsfärdsdagen.

– Vi kommer ju inte att vara ensamma här så länge till, säger assisterande tränaren till Jönköpings-Posten.

Nicklas Rahm var ensam tränare när HV71 klev på is.

Under Kristi himmelsfärdsdagen klev HV71 på is för första gången sedan kvalet mot Leksand. Men eftersom klubben inte gjort klart sin stab var Nicklas Rahm ensam tränare (utöver målvaktstränaren Joel Gistedt).

– Vi jobbar ju nära med Björn (Melin) och (Johan) Sandstedt och Patrik (Häggström, naprapat) är också med på fysen. Vi är ju ett tajt gäng och vi vet ju vad som händer, vi kommer ju inte att vara ensamma här så länge till. Just nu känns det bra och vi håller på att skapa den energin som killarna behöver, säger Rahm till Jönköpings-Posten.

Huvudtränaren Anton Blomqvist fick sparken 17 april, men snart en månad senare saknas fortsatt en ersättare. Dessutom ska stolar fyllas högre upp i SHL-klubben. Ändå menar Nicklas Rahm att läget känns lugnt.

– Så länge man har hyfsad kontroll på läget så upplevs det inte som turbulent, det är ju ett ganska starkt ord. Allt är inte cementerat än så länge, så kan man väl säga, men jag upplever det inte som turbulent. Vi vet var vi ska vara i början av augusti och då vet vi att allt är på plats. Just nu är jag väldigt lugn, säger den assisterande tränaren.

– Vi vet var det behöver fyllas på och det har vi kontroll på, tillägger han.

Då vill Hult ha en ny tränare på plats

HV-spelarna har tränat på i totalt fyra veckor nu. En individuell och tre gemensamma utanför is. Sedan fortsätter man till veckan efter midsommar.

– Vi hoppas kunna nå en lösning inom en tvåveckorsperiod i alla fall, har vi som önskemål, sa tillförordnade general managern Johan Hult i ”HV-podden” i början av maj.

Enligt JP var följande spelare med på isträningen under torsdagen:

Olle Alsing, Hugo Fransson, Vashek Blanár, Niklas Hansson, Oscar Davidsson, Linus Lindström, William Ignberg Nilsson, Hampus Eriksson, Noel Skarby, Martin Johnsen, Oskar Stål Lyrenäs, Nikola Pasic, Lucas Lagerberg (deltog i början).

