VM-kaptenen jagar historia – kan bli först genom tiderna

Fyra svenskar genom tiderna har vunnit tre VM-guld – men aldrig någon back.

Nu jagar Tre Kronor-kaptenen Oliver Ekman Larsson chansen att skriva in sig i historieböckerna – och förklarar samtidigt varför han alltid ställer upp för landslaget.

– Jag vet att man inte kommer att kunna spela hela livet, och då vill jag ta varje chans som man får, säger 34-åringen till hockeysverige.se.

Oliver Ekman Larsson är Tre Kronors kapten under VM. Foto: Bildbyrån (montage).

2010, 2011, 2015, 2017, 2018, 2019, 2022 och 2026.

Oliver Ekman Larsson är en mycket trogen Tre Kronor-spelare och gör sig nu redo för sin åttonde (!) VM-turnering. Detta är också tredje gången som han är lagkapten, efter att också ha burit C:et 2019 och 2022.

– Det är ju fantastiskt kul och jätteroligt varje gång man får chansen att dra på sig Tre Kronor-tröjan. Det är ju liksom en dröm som man hade när man var liten. Visst, första drömmen var väl att spela i TAIF:s A-lag, men sedan efter det är det ju landslaget och Tre Kronor som man drömde om. Någonstans därefter kom väl NHL också, men när man växte upp var det ju mest TAIF och Tre Kronor som man kollade på och det var ju drömmarna från början. Det är fantastiskt att stå här och få chansen att spela här igen, säger ”OEL” till hockeysverige.se inför mästerskapet.

Därför ställer Oliver Ekman Larsson alltid upp för Tre Kronor

34-årige Ekman Larsson är en av de mest meriterade VM-spelarna någonsin i Sverige. När pucken släpps för premiären mot Kanada senare under fredagen kommer han att bli den tolfte spelaren att göra åtta VM i svenska landslaget. Med sina 56 matcher är ”OEL” just nu den 15:e meste VM-svensken någonsin. Om Tre Kronor går hela vägen till medaljmatcherna kommer laget att spela tio matcher och ifall Ekman Larsson spelar i alla matcher kommer han att klättra in på topp tio bland flest VM-matcher av en svensk genom tiderna.

Du ställer ju verkligen alltid upp när du får chansen, vad är det som gör att du alltid tackar ja?

– Det är väl dels att man tycker att hockey är fantastiskt kul, sedan dels att det är en stor ära också. Någonstans har väl den tidigare generationen med Forsberg, Sundin, Lidström, och många andra också, lagt grunden också. De kom alltid hem och spelade och ställde upp för landslaget, säger Oliver Ekman Larsson och fortsätter:

– Jag var ju uppväxt i den eran där och fick kolla på dem när man jag var liten. Man känner ju att landslaget alltid är stort. Det är alltid lika kul att få vara med. Sedan blir det lite annorlunda nu när man har familj och barn, men det var inga problem hemma. Det är man ju jättetacksam för också, självklart.

Få spelare ställer upp för Tre Kronor lika ofta som Oliver Ekman Larsson gör det. Foto: Jesper Zerman/Bildbyrån

För bara ett par månader sedan fick Oliver Ekman Larsson och sambon Maja fick deras andra son, Louie.

Med en nyfödd hade det ju kunnat vara en anledning för många att tacka nej, hur diskuterade ni det som familj?

– Absolut, så är det. Det är ju en diskussion och som allt annat i livet handlar det ju inte bara om en själv nu heller. Som sagt har det aldrig varit några problem utan jag har en väldigt stöttande och förstående sambo där hemma.

OEL: ”Står här och snackar som att jag vore 55”

Både 2017 och 2018 var Oliver Ekman Larsson med och vann VM-guld med Tre Kronor. Båda åren klev ”OEL” fram och gjorde mål i straffläggning av finalen för att hjälpa Sverige till guld, först mot Kanada och sedan mot Schweiz.

När man redan har vunnit två guld kan ju vissa tänka att man är färdig och redan uppnått det mesta, men du vill samla på dig fler guld då?

– Ja, men jag känner väl någonstans att när man får smak på det och att vinna… Det är en speciell känsla och då vill man ha mer. Sedan vet jag också att man inte kommer att kunna spela hela livet, även om man hade velat det. Man vet aldrig hur kroppen kommer att vara och, peppar peppar, med skador och allt sådant där i framtiden… Nu står jag och snackar som att jag vore 55, säger Ekman Larsson med ett skratt innan han fortsätter:

– Det känns liksom som att man vill ta varje chans som man får till att vara med, för man vet aldrig hur det blir. Nu tycker jag bara att det är fantastiskt kul att få vara här.

Oliver Ekman Larsson drömmer om ännu ett VM-guld och ett nytt firande. Foto: Simon Hastegård/Bildbyrån

Jagar ett tredje VM-guld med Sverige

Det är ett flertal svenskar som har vunnit två VM-guld. Genom historien är det däremot bara fyra som har tre VM-guld. Det är Sven Tumba, Mats Sundin, Jonas Bergqvist och Joel Lundqvist. Gemensamt för alla fyra är att de är forwards. Om Oliver Ekman Larsson skulle vinna sitt tredje VM-guld med Tre Kronor i år skulle han alltså skriva historia som den första svenska backen med tre guldmedaljer.

– Det är ju ännu en anledning till att ge järnet och vara med här, säger ”OEL” med ett leende när rekordjakten kommer på tal och fortsätter:

– Sedan tycker jag också att det är kul med sådana här grejer som ungtupparna som kommer in och få se hur de är på nära håll. Sedan är det andra spelare också som man inte har spelat med innan och nu får man lära känna dem. Det är bara väldigt kul att få chansen att vara runt alla och förhoppningsvis kunna hjälpa till lite på vägen också, avslutar han.

VM-premiären mellan Tre Kronor och Kanada spelas klockan 16:20 i dag, fredag.

