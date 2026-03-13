Lockades till Gävle av Gällstedt: ”Det ångrar jag inte”

Simon Bertilsson, 34, blir kvar i Brynäs.

Veteranen och trotjänaren har varit med och tagit klubben tillbaka till toppen.

Nu berättar han för Gefle Dagblad att det var Niklas Gällstedt som var med och tog honom till klubben en gång i tiden.

Simon Bertilsson. Foto: Tobias Sterner / BILDBYRÅN / COP 254 / TS0424

Trots att han draftades av Philadelphia Flyers 2009 blev det aldrig spel i Nordamerika. Förutom en säsong i KHL har han sedan dess varit Brynäs trogen.

På fredagen stod det klart att Simon Bertilsson förlänger med Brynäs – och nu berättar han för Gefle Dagblad hur han kom till Brynäs.

– Ja, jag hade faktiskt bestämt mig för att spela med Mora när jag lämnade Karlskoga för att gå på gymnasiet. Men då kom jag med i U16-landslaget och där var Niklas Gällstedt coach. Han frågade var jag skulle spela, och då sa jag att jag inte visste – fast jag ju gjorde det.

Har mycket kvar att uträtta: ”Älskar att spela i Brynäs”

Därefter blev det spel i Brynäs – tack vare den nuvarande coachen.

– Ja, det kanske var så. Och det ångrar jag inte, säger han.

Bertilsson känner att han har mer att uträtta i Brynäs.

– Mycket tycker jag. Det är roligt att komma hit varje dag, jag älskar att spela i Brynäs. Så jag har en jäkla motivation och driv. Så det är inget jag har tappat.

I kvartsfinalsserien mot Malmö förra året drog Bertilsson på sig en korsbandsskada. 34-åringen gjorde sedan comeback i december mot Rögle.



