Simon Bertilsson är den som har gjort tredje flest matcher i Brynäs historia. Nu är profilen klar för två nya säsonger i klubben.

— Han är otroligt viktig för laget och vår förening, säger sportchef Johan Alcén i ett pressmeddelande.

Simon Bertilsson är en av Brynäs största.

Foto: Aron Broman / Bildbyrån.

Det är bara Ove Molin och Tommy Sjödin som har spelat fler matcher i Brynäströjan än Simon Bertilsson. Backen följde med klubben ner i Hockeyallsvenskan och tog tillbaka dem till finrummet. 34-åringen var förra året en kugge i laget som tog sig hela vägen till en SM-final. Den här säsongen har det bara blivit 25 matcher till följd av en skada.

Likväl är han en av klubbens viktigaste spelare.

Sedan 2007/2008 har han, förutom en säsong i Sotji, spenderat i Brynäs. Redan som U18-spelare tog han steget upp i A-laget och där har han blivit kvar. Nu anses han vara en av de största i modern tid – och väljer att förlänga med ytterligare två år.

— Jag är väldigt glad och stolt att få stanna här i Brynäs. Detta är något jag har jobbat för under min skadeperiod. Det är i Brynäs jag vill spela i så jag är väldigt nöjd att ha det här klart. Jag ser fram emot att fortsätta spela inför våra fantastiska supportrar, säger han själv.

Simon Bertilsson förblir Brynäs trogen

Under åren i klubben har Simon Bertilsson vunnit SM-guld med Brynäs, samt som tidigare nämnt gått upp från Hockeyallsvenskan. Laget krigar just nu för en kvartsfinalplats med en omgång kvar av serien. Där backveteranen förmodligen kommer att spela en huvudroll i det kommande slutspelet.

På meritlistan finns även 23 landskamper och ett OS.

— Att förlänga med Simon har varit en hög prioritet. Han är otroligt viktig för laget och vår förening. Simon har kommit tillbaka starkt från sin skada och hans positiva påverkan på vårt lag och grupp är alldeles uppenbar. Det är med glädje och stolthet jag ser fram mot att ha Simon hos oss i ytterligare två säsonger och bygga vår identitet ännu starkare, säger Johan Alcén.

Brynäs möter HV71 hemma under morgondagen i grundseriens sista omgång.

Source: Simon Bertilsson @ Elite Prospects