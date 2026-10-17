Joel Lundqvist har förevigats i Scandinavium.

Foto: Michael Erichsen/Bildbyrån & TV4/Skärmdump

Nu har Joel Lundqvist blivit förevigad av Frölunda HC.

Under lördagen har legendarens tröja blivit hissad till taket av Scandinavium. Där gör han Christian Bäckman, Lars-Eric Lundvall, Patrik Carnbäck, Ronald Pettersson, Jörgen Pettersson, Ronnie Sundin, Niklas Andersson och Stefan Larsson sällskap bland spelarna som har fått sina tröjnummer pensionerade av Frölunda.

I en ceremoni innan dagens match mot Skellefteå hedrades Joel Lundqvist av Frölunda, bland annat med ett stort tifo av hemmaklacken som skanderade "Vi älskar Joel". Skellefteå hyllade också Joel Lundqvist där den tidigare rivalen Jimmie Ericsson var på plats för att räcka över en blombukett.

– Du är Frölundas värderingar. I taket hänger redan några kaptener. Någonstans känner jag att kaptenernas kapten kommer att ta kommandot där uppe också, säger Frölundas ordförande Mats Grauers i samband med ceremonin.

Henrik Lundqvist hyllar brorsan: "Det känns overkligt"

Även Frölundas nuvarande lagkapten Max Friberg höll ett tal.

– Du visade vägen för oss andra – och satte alltid lagets bästa i första hand. Allt du gjorde och det du stod för... För mig är det Frölunda. Jag saknar nummer 20 här ute på isen, men när det är som det är finns det ingen mer given plats för den tröjan än i taket på den här arenan, säger Friberg.

Tvillingsbrorsan Henrik Lundqvist var också på plats och under sitt tal sade han bland annat:

– Nu står vi här Joel. Det känns lite overkligt men samtidigt så himla rätt. När jag framöver sitter här inne och tittar upp på nummer 20 kommer jag att tänka på dels på några av dina stora stunder på isen men framför allt kommer jag att tänka på dig som person och vad du står för. Du ville bli en Frölundait från fem års ålder. Stort grattis till en fantastisk karriär. Jag är så stolt och glad för din skull. Du är, var och kommer alltid att förbli en Frölundait, säger Henrik Lundqvist.

Därefter fick Joel Lundqvist videohälsningar från bland annat Mattias Norström, Peter Forsberg och Roger Rönnberg.

Joel Lundqvists tårar: "Tack för allt"

Joel själv höll sedan ett tal på isen.

– Wow, tack för fina ord. Det värmer oerhört. Det är en overklig men helt fantastisk känsla att få stå här i dag. Jag hade lyxen och förmånen att ha den här platsen som min hemmaplan i 20 säsonger. Jag känner en enorm tacksamhet till Frölunda som organisation för att ni gjort för mig och min familj under de här åren, säger Lundqvist bland annat.

I talet tackade Joel Lundqvist flera viktiga personer genom sin karriär, allt från ungdomstränare till fystränare och huvudtränare samt lagkamrater i Frölunda samt familjemedlemmarna mamma Eva och pappa Peter, syster Gabriella och brorsan Henrik. Han tackade också familjen bestående av frun Amanda och deras barn Vilma, Viktor och Ebba. Slutligen tackade han också Frölundas supportrar och hela Göteborg.

– Nu har alltid funnits där och stöttat mig och laget på ett fantastiskt fint sätt genom alla år. Nu är min tid som spelare förbi, men mitt grönröda hjärta kommer alltid att slå. När ni ser nummer 20 i taket hoppas jag verkligen att ni kommer ihåg en spelare som gav precis allt för sitt lag, sin klubb och sina fans. Jag kommer för alltid vara en oerhört stolt ambassadör för klubben Frölunda och staden Göteborg. Från hela mitt hjärta, tack för allt, avslutade Joel Lundqvist talet.

Efter hyllades tröjnummer 20 till taket av Scandinavium där Joel Lundqvist rördes till tårar när han stod tillsammans med familjen.

Flest matcher någonsin i Frölunda HC

Joel Lundqvist spelade hela 20 säsonger i Frölunda HC innan han avslutade hockeykarriären 2023. Han kom att göra sammanlagt 1 210 matcher i Frölunda vilket är mest i klubbens historia. Hans 915 matcher i Elitserien/SHL är näst mest genom tiderna, endast Jan Sandström är före med sina 952 framträdanden. Lundqvist är också en av endast nio spelare i ligans historia att göra minst 500 poäng.

Lundqvist vann SM-guld med Frölunda både 2003 och 2005 innan han lämnade för spel i Nordamerika under tre säsonger där han kom att göra 134 NHL -matcher för Dallas Stars . När Joel Lundqvist vände hem till Frölunda 2009 blev han direkt lagkapten vilket han sedan också var under 14 års tid innan han lade skridskorna på hyllan. Han vann då även SM-guld som kapten både 2016 och 2019. I Frölunda blev Lundqvist också CHL -mästare 2016, 2017, 2019 och 2020.

På meritlistan har Joel Lundqvist också tre VM -guld med Tre Kronor , 2006, 2013 och 2017.